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宏福苑收購︱逾85.6%業主交回接受收購建議信件 涉1698戶

社會
更新時間：15:04 2026-06-30 HKT
發佈時間：15:04 2026-06-30 HKT

大埔宏福苑A至H座業主，如希望在「特設銷售計劃」獲得第一批優先選樓資格，最遲須於今日（30日）簽署及交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權的意向。若業主在7月1日至8月31日期間才交回信件，將會被安排在第二批次選樓。房屋局公布，截至今日上午，宏福苑A至H座合共有1,698戶已經簽署並交回「接受收購建議信件」，佔總數約85.6%。

H座宏志閣交表率達87.5%

其中，A至G座合共有1,481戶交回信件，佔該7座單位總數約85.3%；H座宏志閣已經有217戶交回，佔該座單位總數高達87.5%。

當局提醒注意截郵時間 設解說專隊協助

房屋局提醒，仍未回覆的業主可透過多種途徑遞交已簽妥的信件，包括使用隨附於「收購建議信件」的回郵信封郵寄、專人送遞或以速遞方式，將文件交至位於「香港九龍何文田佛光街33號香港房屋委員會總部2座1樓香港特別行政區政府房屋局」，並註明「轉交 收購宏福苑業權有限公司」。

當局強調，若業主選擇以郵寄方式遞交，截止日期將嚴格以郵戳為準，採取郵寄的業主務必在今日的截郵時間前完成投寄。此外，業主亦可選擇親身將信件投入上述的收集箱，或者直接交予負責跟進其個案的「解說專隊」成員，專隊人員將協助確保信件能在限期前妥善送達房屋局。

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