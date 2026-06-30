私人遊樂場地契約陸續到期 政府擬收市值三分一地價准予續約 或轉營社區康樂設施開放予公眾

政府於2019年決定，於2026年或2027年，向26個經由「私人遊樂場用地契約」租用政府土地的私人體育會收取市值三分一地價。據悉近日政府先後聯絡15個今年底地契到期的私人體育會，要求他們繳付地價，金額由數千萬至過億元不等。

歷史遺留產物 被指形成「貴族俱樂部」

私人遊樂場用地是政府土地，但基於歷史原因，政府需要民間助力發展體育活動，多年來以象徵式地價批予不同體育會，但因應時代變遷，契約模式被認為不合時宜，被質疑形成「貴族俱樂部」。

2018年，原民政事務局檢討26份私人遊樂場地契約，計劃將契約劃一在2026/27年到期，並預告收取市值三分一地價，涉及的私人體育會包括香港哥爾夫球會（深水灣及粉嶺用地）、中華遊樂會、紀利華木球會、香港遊艇會等。具體金額視乎地段、面積等因素各有不同，其中佔地最廣的哥球會，預料涉及金額過億元。

政府提供兩大方案：交三分一地價 或轉型社區組織走大眾路線

據了解，政府先後聯絡這些體育會，提供兩種方案選擇。如希望續約，需要繳付市值三分一地價及相關行政費，契約為期15年，可先付10%，餘下費用攤分10年支付。

體育會亦可選擇轉型為社區機構，申領社區康樂用地契約，保持象徵式地價，但亦需要符合更高要求，包括全面開放公眾使用設施，不能再收取高昂會費等，契約為期21年。

本身沒有相關體育會會籍的立法會民政及文化體育事務委員會副主席何敬康指，有關做法相當合理，私人遊樂場用地契約源於港英時代，發展多年已成為「權貴集中地」，以象徵式地價運營官地，但就以私人會所形式經營，收取私人會所的費用，實際上已演變成另類「地產項目」，如今「揸正嚟做」是公平的做法，亦體現「能者多付」原則。

何敬康又提到，據其了解絕大部分體育會都有足夠經濟能力負擔相關地價，這既可以增加政府庫房收入，未來這些會所也有更多空間再開放給公眾使用，體育會亦可以擺脫「貴族俱樂部」的標籤提升公眾形象，認為這是「三贏」局面。

立法會民政及文化體育事務委員會副主席何敬康。

文體旅局：早於2019年諮詢後作相關決定

持有哥球會會籍的行會成員湯家驊指，基於利益衝突不評論個別用地，但知道社會上對私人遊樂場地契約有不同意見，對於非體育愛好者而言，或會覺得「益晒啲體育會」，理應收足市價。他認為這類說法未必公平，始終香港不可能是完全的石屎森林，總要有不同類型體育設施，將之說成「貴族俱樂部」有點誇張。他認為收取市價三分一地價，已回應到社會部分訴求，地價並非完全免費，體育會亦要付出一定土地成本繼續營運。

他指以常理推斷，估計絕大部分相關體育會都會選擇付政府所要求的地價，始終要將整個體育會轉型為社區組織，機構定位會完全改變，亦可能引起原有會員微言，並非易事。

文化體育及旅遊局回覆指，政府早在2019年，在經過公眾諮詢後，決定及宣布優化私人遊樂場契約的安排，包括要求佔用27幅用地的私人體育會開放最少30%的時間，以及每月安排最少240個活動時數予合資格的組織使用；此外，在下一次地契續期時，需繳付三分一地價。地價可分期繳付。除了繳付地價的要求將在下一次地契續期時執行外，其他各項優化安排，包括對外開放時數等，現時已全面落實。

當局提到，在27幅私人體育會用地中，有15幅將於今年年底到期。局方數星期前已開始陸續與15個私人體育會分別會面，解釋地契續期申請的流程以及需繳付地價的要求。所有地價評估可按地政總署的既定程序提出覆檢。私人體育會亦可在地契續期時選擇轉為社區組織。轉為社區組織後，他們可繳付象徵式地價，但須全面開放其設施給公眾使用。