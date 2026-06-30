《The Standard》專訪︱譚建中：加港經貿根基深厚 商會搭建雙向橋樑

譚建中表示，香港加拿大商會一直致力加強深化兩地建基於緊密經貿與人文聯繫的長期關係。儘管商業潮流迭經更迭，加拿大機構早已扎根香港。除知名保險業品牌外，加拿大帝國商業銀行（CIBC）等多間加拿大主要銀行亦已在港營運逾60年。這些機構持續提供金融專業知識和才能、創造就業機會，協助構建香港的國際金融生態 。

引進辦協助多間企業來港

商會致力為企業牽線搭橋，創造商機，並舉辦多項具啟發性的活動，如領袖及導師計劃等。 商會亦積極向會員推廣支持發揮香港優勢的計劃，協助企業充分利用特區政府的制度框架與支援措施，包括引進重點企業辦公室、香港人才服務辦公室，以及本地化AI培訓課程等。譚建中特別提到引進重點企業辦公室協助了多間西方企業透過香港進入亞洲市場，加拿大的Kensana Health便是最新例子。此外，另一加拿大企業 Intact Financial 則已進駐香港科學園，以善用香港的金融科技生態系統。

譚建中指出，商會受惠於在港的龐大加拿大社群，能夠提供多元而全面的服務。他說在港現時有超過20萬名專業人士是加拿大大學校友，「香港各大企業的董事會中，均不乏高學歷、能力出眾的加拿大人。」

加拿大和香港合作的成果，在商會早前舉行的2026年跨太平洋企業家會議上充分展現。該會議與備受關注的亞洲金融論壇同期舉行，吸引了 來自18個國家和地區、逾800名與會者。展望未 來，商會對香港的發展潛力表示樂觀，尤其是北 部都會區等新項目，有望與科學園、數碼港等現 有的創科基地形成協同效應，進一步提升本地創 新生態。

工作以外，父母均為香港人的譚建中在加拿大出生成長。他於1997年移居香港，在這裏遇上新加坡籍妻子，兩個兒子也在香港出生和接受教育。他指香港是真正的國際城市，居港加拿大籍 人士為數眾多，令他能輕易融入這片第二故鄉。

譚建中自幼參與滑雪和冰上曲棍球運動，每年都會攜同家人返回加拿大滑雪。在香港他則投身氣氛活躍的網球圈子。他認為香港擁有蓬勃的 運動文化，但最令他心儀的還是香港恬靜和睦的社區。他特別提到跑馬地的悠閒氛圍，指自己閒時會到茶餐廳品嘗蛋撻和雲吞麵，或在咖啡店消磨整個下午，細味香港中西交融的獨特風情。

記者：Raine Fung