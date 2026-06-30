《The Standard》專訪︱亞太區重要樞紐 加企進軍亞洲理想跳板 香港加拿大商會主席譚建中：香港國際化特色無可替代

香港近年致力發揮「超級聯繫人」和「超級增值 人」的優勢。香港加拿大商會主席譚建中接受《The Standard》（《英文虎報》）專訪時表示，香港憑 藉自身的國際化特色，與加拿大築起基於相互理解與深厚情誼的合作橋樑，並成為整個亞太區發展的理想跳板。他強調，香港不僅連接中國內地，更是通往整個亞太區的重要樞紐，是加拿大企業進入中國及亞洲市場的理想落腳點。

記者：Raine Fung

譚建中表示，香港作為國際都會，匯聚同時熟悉亞洲及加拿大市場的人才，令亞洲企業在尋求與加拿大和其他西方國家合作時，更容易找到合適的聯繫和諮詢途徑。談及兩地之間的橋樑作用，他指出，目前有逾30萬加拿大人居於香港，另有近50萬香港人住在加拿大。加拿大龐大的港人社群、眾多在港生活的加拿大人及加國大學校友，共同建構充滿情誼、互信的交流渠道，成為兩地共享的競爭優勢，亞洲其他金融中心難以企及。

法律體系健全 融資環境透明

他指，香港加拿大商會現有3200名會員，規模持續擴大。商會旗下不乏成功案例，包括大型保險公司宏利和永明金融，以及多位商界傑出領袖。商會的工作覆蓋多個範疇，一方面協助香港及區內投資者了解加拿大市場，另一方面憑藉在港加拿大社群的力量，推動兩地關係進一步發展。

譚建中形容香港在區內經濟的角色「獨一無二」（second to none）。他指，香港作為全球三大金融中心及主要IPO集資地之一，匯聚逾140 間銀行及多間主要金融機構，並擁有監管完善的市場、資本自由流通的制度、自由港地位及健全的法律體系，為投資者提供安全、透明的融資環境。此外，香港受惠於普通法制度，吸引全球主 要司法管轄區的頂尖律師在港執業，加上發展穩健的會計業、金融與商業服務配套一應俱全，配合企業需要，有效提升投資者信心。

他表示，香港金融管理局一直以商業導向推動市場發展，積極擁抱穩定幣、央行數碼貨幣及資產代幣化等環球金融科技，既讓公眾享受到金融創新帶來的好處，亦確保相關潛在風險可控。

在金管局的帶領下，香港銀行服務便捷規範，投資及財富管理配套成熟完備。他認為，這些因素的疊加在區內惟香港獨有。

世界級公交系統 頂尖院校林立

除金融方面的優勢外，香港還具備世界級、 收費相宜且準時可靠的公共交通系統，以及四通八達的國際航空網絡。譚建中補充，全港共有22所可頒授學位的高等教育院校，其中5所長年躋身全球百強，另有多元化的國際及本地學校，包括4所獲加拿大認證的K-12國際學校。種種條件不僅吸引人才來港，亦能支援和服務人才所需，進一步帶動金融業及其他行業增長。

譚建中續指，真正吸引人才來港的關鍵是機遇。香港背靠中國內地這個全球其中一大增長最快的市場，且只需短途飛行便能到達亞洲各主要樞紐。憑藉此得天獨厚的地利，成為加拿大企業進軍亞洲市場的首選之地。

他又指香港人一向好客待人、積極進取，擁有「我做得到」的向上精神（can-do attitude）。來港企業不論背景為何，都能在此培養出獨特的韌性與效率，「無論你是廣東人、上海人、加拿大人或其他西方外籍人士，來到這裏都會成為香港人。我相信在世界其他地方難以找到這樣的城市。」