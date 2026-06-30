恆豐酒店與錦倫旅運合謀定價被判罰$10.4萬 競委會提上訴建議調高罰款至$125萬

旅議會前主席胡兆英及其擔任董事總經理的錦倫旅運有限公司，在2016年於酒店出售旅遊門票期間，因不滿同業在酒店的銷售價格較低，多次向酒店施壓，要求與對手落實定價。競爭事務審裁處裁定他們合謀定價並違反《競爭條例》，去年下令恆豐酒店罰款10.4萬元。競委會認為罰款過低提出上訴，表明罰款需高於其從中得益才能有效達致足夠的阻嚇作用，建議上訴庭提高罰款至125萬元。恆豐酒店則認為法庭需考慮它只是充當「促成者」角色，罰款10.4萬元已足夠。

競委會認為罰款10.4萬元太低而提出上訴，強調罰款額必須超越違規行為所得的利益，以對Prudential Hotel (BVI) Limited作出足夠顯著的阻嚇作用，以維護公平競爭環境，否則難以體現違反競爭法的嚴重性，建議法庭不應忽視本案對市場造成的重大影響。競委會要求法庭綜合考慮Prudential Hotel(恆豐酒店) 的財政能力及營業額後，將罰款由原來的10.4萬元大幅調升至125萬元。

Prudential Hotel (BVI) Limited則認為罰款10.4萬元已足夠反映其罪責，重申恆豐酒店只是將旅遊櫃檯出租給錦倫旅運，從中賺取每月特許費用，順道向客人提供服務。它並非整個安排的發起者，只是充當「促成者」角色，而根據其他案例的促成者只被判罰款更低額，認為競委會所建議的125 萬元罰款遠超於錦倫在恆豐酒店出售的門票收益，完全不合理及不合乎比例。

錦倫旅運有限公司透過多間酒店的大堂售票櫃枱，向客人銷售旅遊景點及交通門票，惟初創Tink Labs Limited興起，透過酒店客房內的智能手機(handy device)出售門票，成為錦倫的競爭對手。Tink Labs在2016年4月獲准在恆豐酒店房間使用handy device出售門票，惟其後錦倫要求恆豐酒店移除Tink Labs的銷售服務，Tink Labs終不敵錦倫的施壓，上調出售門票的價格。

2017年3月，錦倫向恆豐酒店支付每月1.5萬元特許費用，以獨家經營大堂旅遊售票櫃枱，恆豐酒店從中獲得17.12萬元收益。錦倫於2016年5月1日至2017年5月31日期間在恆豐酒店銷售了至少價值66.5萬元的門票，Tink Labs在同一時段則銷售了至少價值18.8萬元的門票。

競爭事務審裁處裁定恆豐酒店當合謀定價的「促成者」，在錦倫及Tink Labs之間傳達定價資料，協助落實合謀定價，違反《競爭條例》「第一行為守則」，判處罰款10.4萬元。

案件編號：CACV218/2025

法庭記者：劉曉曦

