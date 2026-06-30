每日雜誌｜ 醫護拍片出事惹反思 職場初哥欠缺數碼素養 年輕人易混淆工作生活越界 教育界：從小灌輸正確觀念

近日先後有女實習醫生於醫院自拍等不當行為，及有身穿制服醫護人員於醫院嬉戲，令人關注醫護人員操守。有人力資源顧問指，兩宗事件均於社交媒體揭發，反映「打卡」及「開心分享」的心態下，年輕人容易將工作與私生活混淆，做出越界行為。面對AI（人工智能）急速發展，教育界稱事件具警惕性，凸顯從小向青少年灌輸數碼素養，培養獨立思考能力，以駕馭AI和分辨真偽資訊的重要性，才能配合智慧城市發展。

教育界指青少年雖是「數碼原住民」，但游走現實與虛擬世界，易感迷失。 AFP

統計處最新資料，去年10歲或以上港人擁有智能手機比率達96.8%，屬近年新高。社工指，智能手機是融合現實與數碼或虛擬世界主要媒介，智能手機普及率反映當地民眾的數碼能力及資訊掌握程度，但智能手機縮短現實與數碼或虛擬世界的距離，研究發現從小與手機為伴的年輕人，較易迷失。

拍攝工作環境易洩漏私隱機密

對有女實習醫生「自拍」涉嫌違規用X光機，再揭發其他失當行為，以及有醫護人員被拍攝到穿着制服於醫院內嬉戲，人力資源顧問周綺萍深表關注，指兩次事件都是於社交媒體揭發，年輕人置身社交媒體容易將工作與私生活混淆，如做出拍攝工作環境照片及分享到社交媒體的「越界」行為。

她稱，醫護工作涉及病人私隱，公眾亦對醫護人員操守有高度期望，令事件迅速發酵。她稱，個別行業如創科、商業策略及人力資源顧問，亦牽涉科研、商業發展及客戶私隱的高度機密資料，員工隨便拍攝工作環境可能無意中洩密，是職場禁忌。她稱，兩宗醫護事件令她反思，年輕人進入職場前是否有足夠數碼素養。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指，兩宗醫護事件後，於培訓中增加醫療道德規範是亡羊補牢，入職後亦應定期重溫，如以事例解說理論加深印象，長遠則應從小灌輸數碼素養。

有法律界人士亦得悉，有準大學畢業生呈交習作時，遭師長揭發偽造與受訪者的網上溝通內容，事後遭校方嚴懲警告。他指，從法律角度，該學生已干犯「虛假文書」的嚴重刑事罪行，反映年輕人守法意識薄弱，虛擬世界上的行為亦顯得輕率，值得關注。

香港恒生大學社會科學系高級講師陳永浩引用「範式轉移」的社會學理論探討。他稱，年輕人及千禧世代是「數碼原住民」，手機是其與外界溝通主要媒介，令他們擁有現實與虛擬世界的雙重身分，而「自拍」及「開心分享」到社交媒體更是「家常便飯」，過程中極速取得網上認同，令虛實之間分野漸見模糊。

他稱，即使是經歷由現實世界到虛擬世界的成年人及長者，近年亦熱烈投入虛擬世界。他留意到，以轉發網上相片為例，人們於現實世界中會顧及社會規範多加考慮，但於虛擬世界則可能未加思索便輕率而為，認為向新生代灌輸正確價值觀十分重要。

去年12月起，澳洲禁止16歲或以下青少年使用社交媒體，逾500萬個帳號被停用。 AFP

培養學生應對網絡風險能力

從事數碼營銷，亦於大學教授數碼素養的許嘉俊亦指，身處數碼或虛擬世界，人們亦應遵守當地的道德倫理及法律規範。他指，時下年輕人的數碼素養仍須加強，過去數碼素養內容僅於電腦課、課外活動或早會提及，道德倫理議題則被視為家庭教育，未必在傳統課堂深入探討。早前教育局公布《中小學數字教育發展藍圖》，當中推出數碼教育與資訊素養架構，他稱反映當局已注意到有關情況。

教育局近日公布《中小學數字教育發展藍圖》，被視為中小學數碼教學轉型的指引。

數碼世界拉近人與人的距離，加上AI急速發展，香港教育大學幼兒教育學系助理教授陶思思認同要為新生代及早灌輸數碼素養。現時數碼素養有不同解讀，她稱較具代表性是歐盟推廣的「數碼能力框架」，最新版本中5大領域內涵蓋「資訊搜尋」、「溝通與協作」、「數碼內容創作」、「安全防護」及「解決問題能力」，AI的相關素養亦納入其中。

虛擬世界可輕易觸及，年輕人常見數碼偏差行為包括網絡欺凌，她認為數碼教育不只教授技術，更應涵蓋數碼素養，讓孩子學習隱私保護、解決問題及提高網絡韌性。她補充，預防工作應是及早培養學生長期應對網絡風險的能力。

學者指，置身數碼或虛擬世界，仍應遵守及受社會當地道德倫理規範。 AFP

AI世代更須掌握獨立思考能力

有小學副校長指，近年校內已增加有關數碼素養的教學內容，大部分學生意識到網上行為須受規範，但不少學生反映，以為網上行為只是輕按一鍵，沒想到亦要為轉發、「派心」或「給嬲」負責任。

他不諱言，這兩宗醫護事件成為數碼素養的「教材級」例子，亦反映從小灌輸數碼素養，培養良好數碼操守及判斷力的重要性，才可避免新生代長大或步入職場後接連犯錯。

近年當局致力推動本港發展成為智慧城市，陶思思直言在技術發展配合之餘，市民亦須具備良好數碼素養，而中小學是最佳培訓場所，惟各校有不同發展方向，建議未來安排ICT（資訊及通訊科技科）課程成為主科，增撥資源加強規劃課程及整體發展方向，冀播下種子。

許嘉俊亦指，「Z世代」甚至「Alpha世代」精於使用不同數碼工具，甚至利用AI尋找資料，惟其迷惘之處在於尚未具備足夠經驗處理大量資訊，亦未必掌握獨立思考和分析能力。他預期，未來若過度依賴AI，恐出現「認知負債」，甚至令思考與認知能力倒退，故數碼素養教育的目標是培訓青少年判斷力及道德倫理價值觀，賦以駕馭AI和分辨資訊真假能力，才能迎接未來挑戰。

教育界建數字教育《藍圖》 助學生慎思明辨

早前教育局公布《中小學數字教育發展藍圖》，教育界寄望《藍圖》協助學生建立數碼素養及價值觀，並具備慎思明辨及解難能力，成為AI（人工智能）大時代下的數碼公民。

下月初，教育局將為中小學校長及教師舉辦簡介會介紹《藍圖》。有小學副校長稱，面對數碼科技發達及AI漸成熱門學習工具大趨勢，現時已於「生活教育課」加入數碼品德、使用數碼工具的時間管理等內容。他續指，2025/26學年起「常識科」分拆為「人文科」與「科學科」，「科學科」內容包括「STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）」及教導學生認識及使用AI科技，但仍擔心追不上AI發展的步伐。

他稱，教育界最擔心學生沒有駕馭AI的能力，如足夠判斷力去辨別資訊真偽。他認為，《藍圖》訂立4大重點及10大策略，當中「提升學生數字素養」及「提升教師數字教學能力」均是重點，而訂定《中小學人工智能素養學習架構》，反映當局以培育學生數字科技知識技能及正確價值觀為重要目標，視「數字素養」為學生學習核心能力。

另一教師亦指，面對新趨勢，在數碼教學上亦要重新裝備，學習新技能及概念。《藍圖》中訂定《中小學應用人工智能教學指南》，勾劃教師應用人工智能教學的基本原則，但如何實踐落實，他期待下月的簡介會詳細解說，讓教師早作準備。

記者：關英傑