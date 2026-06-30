涉將軍澳屋苑遊蕩致他人擔心 男社工不認罪 准保釋至8月中審

58歲男社工涉去年9月在將軍澳某屋苑的公用地方遊蕩，繼而導致一名女子擔心。案件今（30日）於觀塘裁判法院再提訊，涉案社工否認一項遊蕩導致他人擔心罪。控方將於審訊中傳召共4名證人，辯方則擬爭議被告警誡錄影會面的呈堂性。署理主任裁判官鍾明新將案件排期8月13日開審，期間被告續准保釋。

被告劉恩華，被控於2025年9月27日，在香港新界將軍澳康城路Malibu某座，在上述建築物的共用部分遊蕩，而其單獨在該處出現，導致女子X合理地擔心本身的安全或利益。

被告今否認控罪。控方透露將傳召3名證人，並會應辯方要求，傳召一名警員供辯方盤問。控方亦會倚賴相關閉路電視影像及被告的警誡錄影會面，而辯方擬爭議錄影會面的呈堂性，但不挑戰閉路電視的證物連鎖性。案件排期8月13日開審，將以中文審訊。

案件編號：KTCC276/2026

法庭記者：王仁昌

