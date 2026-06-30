天文台上調周末風力預測！南海熱帶氣旋醞釀中 料7.4高地吹7級風

天文台今日（30日）指出，副熱帶高壓脊正逐漸覆蓋南海東北部。同時，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。此外，一個低壓區正為菲律賓帶來不穩定天氣。

天文台再上調周六風力預測 熱帶氣旋強度存變數

天文台預料，副熱帶高壓脊會在未來一兩日為中國東南沿岸帶來酷熱的天氣。同時，現時位於菲律賓的低壓區會在南海中南部逐漸發展為熱帶氣旋，但其強度存在變數。

打風︱若發風球 將成今年首個

天文台指，預料該熱帶氣旋會在本周後期大致移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。受活躍偏南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸風勢仍然頗大，間中有驟雨及雷暴。

根據天文台11時30分的「九天天氣預測」的最新一報，預料本周六（7月4日）本港吹東南風5級，離岸6級，高地達7級，達強風水平，這亦比起對上一報的「東南風4至5級，離岸及高地間中6級」顯著調高。若該潛在熱帶氣旋導致天文台發出熱帶氣旋警告信號，將是今年首個。

點圖觀看歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）路徑預測：