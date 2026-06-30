大埔宏福苑五級火丨維修工程顧問鴻毅建築遭呈請清盤 排期9.16聆訊

大埔宏福苑2025年11月26日發生五級火災，造成168人死亡、79人受傷。擔任宏福苑維修工程顧問的「鴻毅建築師有限公司」，早前被控5項誤殺罪、3項串謀詐騙罪及4項逃稅罪，昨遭債權人入稟高等法院提出清盤呈請。根據司法機構網頁顯示，案件已排期於9月16日上午10時開庭處理。

債權人唐耀國(Tong Yiu Kwok )於2026年6月29日入稟高等法院申請鴻毅建築師有限公司(Will Power Architects Company Limited) 清盤。

宏福苑於2016年6月10日接獲強制驗樓的法定通知，隨後透過招標程序，委任「鴻毅建築師有限公司」擔任統籌整體樓宇維修及保養工程項目顧問，負責樓宇檢驗報告及修葺工程的監察工作。

鴻毅早前被控誤殺等多項罪名

鴻毅早前被控5項誤殺罪、3項串謀詐騙罪及4項逃稅罪。鴻毅被控於2025年11⽉26⽇⾄12⽉3⽇期間，在香港非法殺死168人，於2023年5月16日至2024年4月16日期間與孔世傑一同串謀就強制驗樓計劃下宏福苑的訂明修葺詐騙市區重建局，即不誠實地：（a）提交或促使他人提交2023年8月的承建商投標分析報告以及與有關項目相關的業主大會樓宇復修工程資料簡報，而該等文件載有一名投標者（即宏業建築工程有限公司）的虛假或具誤導性的訴訟記錄資料；（b）致使或誘使他人於市建局管理的電子平台的「業主專區」內發布上述文件供所有宏福苑業主查閱，以促成有關項目的判授。

鴻毅亦被控於2023年8月25日至2025年11月28日期間，在香港一同串謀詐騙屋宇署及房屋局獨立審查組，即不誠實地：（a）虛假地表示就強制驗樓計劃下的86個樓宇維修項目（包括宏福苑的維修項目），吳躍以註冊檢驗人員的身分獲委任進行訂明檢驗及/或監督訂明修葺工程；（b）簽署或致使吳躍簽署該計劃下的相關表格及報告，而事實上吳躍並沒有履行其身為註冊檢驗人員應盡的職責；（c）致使鴻毅向吳躍每月支付15,000港元，作為簽署該些該計劃下的表格及報告的誘因或報酬；（d）致使或誘使屋宇署及/或獨立審查組確認完成有關訂明檢驗；不要求有關大廈業主重新委任註冊檢驗人員；不暫停進行中而正等待重新委任註冊檢驗人員的訂明修葺；及/或發出「強制驗樓計劃通知已獲遵從」確認信，確認在該計劃下發出的相關法定通知已獲遵從。

4項蓄意意圖逃稅而在報稅表中作出虛假的陳述或記項罪則指，鴻毅於或約於2023年12月12日及2025年9月4日，兩度在香港，與韓哲疇一起蓄意意圖逃稅而在根據香港法例第112章《稅務條例》提交的鴻毅2022/23及2024/25 課稅年度「利得稅報稅表一法團」中作出虛假的陳述或記項，即表示鴻毅於截至2023年3月31日及2025年3月31日止年度的營業額為5,018,403港元及5,546,697港元；另於2022年4月1日至2025年9月4日期間（首尾兩日包括在內），兩度在香港，與韓哲疇一起蓄意意圖逃稅而擬備或備存或授權他人擬備或備存該鴻毅截至 2023年3月31日及2025年3月31日止年度的虛假帳簿或其他紀錄，即致使減少了 632,000 港元及1,528,308 港元的收人並被記錄為「應付董事款項」，從而少報鴻毅的收入及應評稅利潤。

案件編號：HCCW489/2026

法庭記者：劉曉曦

