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18歲專上學院男生女廁偷拍 認窺淫罪被判入更生中心

社會
更新時間：12:06 2026-06-30 HKT
發佈時間：12:06 2026-06-30 HKT

18歲香港專上學院副學士男學生，今年5月在西九龍校園內女廁用手機偷拍女子。男學生早前承認窺淫罪，今（30日）早上於西九龍裁判法院接受判刑，辯方引述報告內容指不建議社會服務令，望法庭給予機會被告判處感化令，被告亦已有教訓及願意改過。裁判官黃士翔經考慮心理報告內容指其重犯機會屬中高，其犯案舉動嚴重侵犯事主隱私，案件性質嚴重，終判處被告入更生中心。

黃官判刑時指，被告在專上學院女廁犯下本案，嚴重侵犯事主的隱私，亦對使用公共廁所的人士造成心理影響。儘管被告沒有拍攝有關事主的影像或照片，惟本案性質嚴重，終判處他入更生中心。

伸手機至事主X身處廁格

案情指，香港專上學院西九龍校園7樓女廁外的閉路電視，在今年5月26日拍攝到被告進入女廁。被告其後被揭從相鄰廁格，將伸手機至事主X身處的廁格，被告在聽見X的尖叫聲後立即離開。X隨即報警求助，警方調查時未能從被告的電話發現任何涉案影像，惟被告在警誡時招認犯案。

被告陳卓童被控於今年5月26日，在大角咀海庭道9號香港專上學院西九龍校園7樓女廁內，暗中操作設備，即一部手提電話拍攝X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及被告不理會X是否同意被他拍攝。

案件編號：WKCC2812/2026
法庭記者：黃巧兒
 

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