警務處前助理處長關翠貞 7.27起接任消委會副總幹事

消費者委員會今天（6月30日）宣布，警務處前助理處長關翠貞將於2026年7月27日起出任副總幹事，接替退休的何應富。

消委會指，關翠貞於1988年加入警隊，擁有超過37年公共服務經驗，退休前為警務處助理處長（資訊系統）。關翠貞在警隊曾經擔任多個重要崗位，涵蓋行動指揮、人力資源管理、內部調查、公共關係及資訊系統等不同範疇，具備豐富的管理、策略制訂，以及公共行政經驗；並曾領導大型技術團隊推行多項重要資訊及通訊科技項目，積極推動「數碼警政」及各電子化服務，提升部門運作效率及公共服務質素。

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消委會：關翠貞具跨範疇專業背景及策略視野

消委會指，關翠貞跨範疇的專業背景及策略視野，定必有助提升消委會在不斷轉變的消費環境及數碼經濟急速發展下的應對能力。

新聞稿亦提到，關翠貞曾先後於內地及海外多所院校受訓，並持有策略領導碩士學位，亦曾獲行政長官頒發「香港警察卓越奬章」，表揚其卓越及優秀的表現。消委會相信，憑藉關女士的豐富經驗及卓越領導能力，將有助進一步提升消費者權益保障工作，並加強消費者教育、市場監察及公共服務的整體效能。