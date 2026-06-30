Save Lily｜「非常父母」剖白在家分娩原因 長女離世坦言「無掛住佢」 曾生修讀拯溺課程盼自食其力

被外界稱為「非常父母」的曾先生及關小姐，他們的二女兒Lily被瑞典當局向法院申請緊急及永久轉移撫養權，而法庭日前則向幼子Danny頒布36個月保護令，由社署代為看管。

曾先生及關小姐昨日(29日)電台節目訪問時，提到三名兒女選擇在家分娩的原因。曾先生表示他們曾考慮過醫院或助產士診所等不同方案，但最終認為家中的環境最為適合。他指出自己擁有急救資歷，加上對中西醫學及消毒程序有過科學化的研究，深信分娩並非疾病，未必絕對需要專業醫療人員介入，他們認為在家中的環境更適合，「對細路仔也有好處」。不過，關小姐補充指，經過近期兒子Danny在香港接受治療的事件後，她對香港醫護人員的專業質素大為改觀，若未來再懷孕，會視乎配套及環境，亦有機會考慮到醫院分娩。

長女不幸早夭 豁達面對生離死別

兩人的長女Constance在2019年於芬蘭出生後不久，因心臟及腦部問題不幸離世。談及這段傷痛經歷，關小姐坦言「我無掛住佢」，因為自己的宗教理念，「冇哭哭啼啼」，反而是希望她安心行自己的路，並不要眷戀在現在這一刻。他們亦曾反思，認為長女的健康問題或許與當時兩人自身的身體狀況欠佳有關。

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非單一宗教信仰 決策建基於環境與科學

曾先生以「宗教」及「須保障個人私隱」為由一度不願與Danny驗DNA，令坊間對兩人的宗教信仰有不少揣測。兩人在節目中澄清，他們並沒有單一的宗教信仰，關小姐稱很欣賞中國的文化素仰，並非單一相信一個宗教，而是融會了儒釋道等中國文化哲學，對於未有掛念Constance的離去，她則稱與佛教輪迴的部分有關，但她強調非狂熱的宗教份子，是當哲學來看。曾生則指自己以中國佛教的哲學為主，強調他們的生活決策並非盲目聽從宗教教條，而是主要跟隨科學方法，並綜合考慮自身的實際環境而作出的選擇。

幼子將出院 夫婦冀重投社會建安穩家

他們的幼子Danny近日因發燒入院。關小姐透露，Danny的身體狀況已經大致康復並獲准出院。經歷多年的波折，當被問及對為人父母責任的看法時，曾先生強調他們一直是以對孩子最好的出發點做事，希望在孩子幼年時提供最多的陪伴，同時亦不排除未來會讓孩子入讀常規學校。為了給孩子一個安穩的成長環境，兩人正積極準備重投社會工作。曾先生目前正修讀拯溺課程，準備在兩月後考取救生員資格；而關小姐亦有意尋找與兒童相關的工作。他們期望透過重建正常的生活步調，在工餘時間繼續為爭取子女的撫養權而努力。