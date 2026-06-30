宏福苑收購｜首批優先選樓今截止 霍啟剛：收購價高於火災前市價 籲業主認真考慮收購方案

大埔宏福苑A至H八座業主，如希望在「特設銷售計劃」獲得第一批優先選樓資格，應於今日（30日）內簽署及交回「接受收購建議信件」。G19召集人、立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛呼籲，仍猶豫的宏福苑業主認真考慮收購方案，並於6月30日內交回「接受收購建議信件」，指收購價高於火災前市價，能助住戶盡早另覓新居，免卻繁瑣的法律與維修程序。

霍啟剛表示，政府提出的收購方案兼備情理法。他指每呎8,000至10,500元的收購價，顯著高於大火發生前的平均市價；最重要住戶毋須再憂慮相關的法律程序、保險索償及長遠維修保養等問題，盡早接受收購和另覓新居，遠勝長期等待及面對諸多不明朗因素。

銷售計劃增大型單位

霍啟剛又指出，「特設銷售計劃」提供的屋苑地區及單位類型，在數量和選擇上均非常豐富。隨著決定接受收購的業主日益增加，反映出該計劃相當具備吸引力。

為回應部分住戶的訴求，政府最新已大幅增加可供選購的大單位數目。霍啟剛因此呼籲至今仍猶豫未決的宏福苑業主，認真考慮並接受收購方案。業主須謹記於6月30日之內簽署並交回「接受收購建議信件」，以便取得優先選樓資格，及早選購最合適和心儀的全新居所。

鄧家彪冀最終交確認書可達85%

工聯會立法會議員鄧家彪形容，是次收購行動取得「絕對成功」且「史無前例」。他分析今次收購規模龐大且時間緊迫，指正式方案雖於月中才公佈，但要在極短時間內處理大量戶數，難度極高。

而且與一般市場收購或市建局的靈活收購策略不同，鄧家彪指項目屬於特殊個案，以安置和協助居民為主。項目採用具高度透明與劃一性方式進行，不設議價空間，最近公佈的微調亦不牽涉價格變動。

至於房屋局昨日（29日）公布共1,635戶簽署並交回「接受收購建議信件」，佔八座單位總數約82.4%。鄧家彪指出，同意率超過八成，證明居民深切感受到政府和社會的支持。同時反映居民渴望盡快擺脫「災民」及居住在臨時房屋的身份，尋求長遠安居的出路以展開新生活，他更期望最終能達到85%。

收購方案顯社會關懷

對於今次收購方案，鄧家彪形容為「中間落墨」的決定，外界普遍認為條件優厚。他強調，方案旨在向受影響市民傳遞積極協助的訊號，並非單純在市場上計算市民可接受的價格，而是基於救災與關懷的公共政策。如果過於斤斤計較樓齡或以往的事故，只會令長遠安置陷入爭論和被動。

倡提供二手綠表居屋資訊

鄧家彪指出居民普遍期望能盡快入住短期內落成的屋邨，建議政府進行以下微調，提供更多「見得到、摸得到」的單位，如九龍灣盛緻苑等提供即將入伙的資助房屋單位；房委會可提供十年樓齡以下的二手居屋或「綠表」置居計劃單位資訊，讓未能在十個安置屋邨中抽到心儀面積的居民有更多選擇，相信能消除居民擔心購入三十多年舊樓後，需要面對即時大維修的心理負擔，令居民更加安心。