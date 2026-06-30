觀塘小巴撞傷八旬老婦 司機認危駕罰款1萬元囚4星期緩刑1年

89歲老婦去年10月在觀塘橫過馬路時遭小巴撞倒，受傷留醫34日。六旬小巴司機早前承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，今（30日）於觀塘裁判法院判刑。裁判官劉淑嫻指，案發時小巴並非急速轉左，並考慮到事主在綠燈閃爍期間踏出馬路，而被告因打算左轉而疏忽觀察右側過馬路的事主，終判囚4星期、緩刑1年，並罰款1萬元和停牌兩年。

61歲被告龔少雄，承認於2025年10月4日，在觀塘輔仁街近物華街在道路上危險駕駛公共小巴，引致黃傍興身體受嚴重傷害。

案發當日中午，被告駕駛涉案小巴停在物華街與輔仁街交界的左一線，打算左轉駛入輔仁街，而事主則身處行人過路處右側，並在綠燈閃爍時踏出馬路。事主步速緩慢，當行人過路處燈號轉為紅燈時，她仍在過馬路，及後遭涉案小巴撞上。事主送院診治，其左眼眶腫脹、頭部及左膝有裂傷、小腦膜出血等，須留醫34日。

劉官今判刑時，採納辯方求情指事主在綠燈閃爍期間踏出馬路，並在轉為紅燈後繼續過馬路，而涉案小巴並非急速轉左，被告亦因打算左轉而關注左側行人，但疏忽觀察右側過馬路的事主，加上陽光猛烈也影響了被告觀察，而小巴車身較長，故被告須「偷位」才能左轉。

考慮到被告認罪，劉官終判處被告監禁4星期、緩刑1年，並罰款1萬元和停牌兩年。

案件編號：KTCC407/2026

法庭記者：王仁昌

