政府放寬鄉郊賓館牌照 民青局：旅客安全前提下助業界發展 議員倡設一站式跨部門審批服務

為配合去年施政報告提出推行特色地方主題深度遊，民政事務總署轄下牌照事務處昨日（29日）公布兩份有關申請賓館牌照的指引，便利有意在鄉郊地區經營度假營或以鄉村屋宇經營民宿的人士申請相關牌照。民政及青年事務局副局長梁宏正強調，新措施旨在為業界「拆牆鬆綁」，政策最重要是在保障安全的前提下優化營商環境，當局會積極促進及協助業界發展。有立法會議員就建議政府提供「一站式」跨部門審批服務，達致提速、提效。

梁宏正今（30日）在電台節目解釋，以往不少鄉郊村屋或營地受制於地理環境或傳統建築結構，難以完全符合既定的發牌要求，兩份有關申請賓館牌照的新指引，推出的目的正是為了配合去年《施政報告》中提出推廣特色地方主題深度遊的政策方向。

舊村屋因地制宜 保留建築特色

針對位處偏遠、未能直接連接緊急車輛通道或街道消防火井的鄉村度假屋，梁宏正表明當局會按實際情況接受替代方案。他舉例指，申請人可透過配備「推車式乾粉滅火筒」及加裝「獨立煙霧探測器」等可行措施，只要政府部門的消防專家評估認為能達到保障住客安全的標準，當局便會接受，並會逐個個案審視以促成申請。

至於在1961年前建成的鄉村屋宇，新指引亦容許因地制宜的彈性處理。梁宏正分享了荔枝窩11間傳統磚屋改建的先行個案。由於該批村屋採用木製屋頂，牌照處的旅館業監督與申請人商討後，同意在木構築物上塗上防火物料（Fire retardant）以符合消防要求。此外，若因傳統建築特色導致門框或樓底較矮，未能完全比美現代建築標準，當局亦容許以設立清晰的「小心撞到」警告標示作替代。梁宏正指，此舉既能保留村屋結構特色，亦能為旅客帶來獨特體驗，體現政府便民的態度。

保障安全明文規定禁生火煮食

在營地規管方面，梁宏正指新指引清晰界定了住宿設施及配套的發牌邊界。指引明文規定，每架露營車或帳幕佔地不可超過230平方米，並須為單層設計。同時，為保障安全，露營車或帳幕內部嚴禁煮食、生火、使用明火以及吸煙。

對於有意見質疑放寬消防要求，會否影響安全。立法會議員陳學鋒在同一節目上認為，有關的放寬絕對安全且合理。因為村屋有別多層式賓館，一般村屋僅為三層高、每層面積約700 呎的建築，可容納旅客的人數有限，其消防風險與日常村屋住家無異。但他提醒，當局未來必須加強防火教育，例如聯同各區防火委員會向經營者及旅客推廣消防安全知識。

倡增設「一站式」代辦服務

針對 1961 年前建成、缺乏圖則的歷史鄉村屋宇，新指引容許在結構安全、耐火結構及通風照明等方面採用因地制宜的替代方案。他認為新界有許多極具南洋風或書室特色的舊村屋，對旅客非常有吸引力，若因無法提供古老圖則而不能改建為民宿，將會非常可惜。新指引為業主提供了尋找專業測量師評估的空間，他指有望將這些珍貴的文化資源轉化為旅遊產業。

對於新指引涵蓋露營車及帳幕營地，陳學鋒認為，新指引清晰界定了土地擺放露營車的數量與規管要求，能讓旅客住得更安心，對整個行業發展有正面幫助。他並建議民政總署可提供一站式代辦服務，主動代申請人向地政、規劃等部門收集意見並一次過處理，以減省村民的行政負擔。

拆牆鬆綁是予鄉郊旅遊體驗重要一步

另一位立法會議員陳家珮亦在節目中指出，政府在上一屆財政預算案中已批出「鄉郊共融基金」，主要針對北部都會區發展。現時旅客的口味已經改變，不再單純追求購物消費，而是喜歡欣賞香港美麗的鄉郊大自然，因此放寬民宿牌照指引既有必要，亦非常合時，更形容新措施非常「接地氣」。是次指引拆牆鬆綁來得十分合適，是給予旅客良好鄉郊旅遊體驗的必要一步。

不過她指出，政府須在跨地區基金資助以及土地用途改劃上提供更多清晰解說與彈性配套，方能真正落實提速提效。陳家珮同樣呼籲政府，若有決心推動特色深度遊，必須由民政事務總署牽頭，落實跨部門的「一站式」審批程序，由政府內部自行協調，藉此提速、提效、理順手續，才能真正將鄉郊民宿與營地發展為成熟的旅遊產業。

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