全國律協香港培訓班訪香港律師會 湯文龍鼓勵學員拓闊國際視野

全國律協涉外律師香港培訓班周一（29日） 到訪香港律師會（「律師會」），來自全國各地的青年涉外律師與香港法律界代表就國家高質量發展和高水平對外開放背景下的涉外法律服務發展進行深入交流。是次到訪為培訓班的重要交流活動之一，旨在促進內地與香港法律專業互學互鑑，深化兩地法律界交流合作，攜手培育具備國際視野、專業能力及綜合素養的涉外法治人才。

代表團獲香港律師會會長湯文龍、副會長余國堅、理事袁凱英，以及理事兼大中華法律事務年青律師附屬委員會主席譚雪欣接待。交流期間，香港律師會代表向學員介紹律師會作為香港律師專業法定監管機構的角色與職能，並分享香港法律專業在執業規管、專業操守、持續專業發展及維護公眾利益等方面的實踐經驗。是次交流讓學員進一步認識香港法律專業的運作模式及發展情況。

雙方亦就涉外法律服務的未來發展，以及法律專業在支持國家高水平對外開放中的角色交換意見。討論涵蓋跨境法律服務合作、國際商事爭議解決、企業海外拓展涉及的法律及合規風險，以及法律人才如何提升國際化能力等議題。透過坦誠對話和積極互動，與會者深入探討法律專業如何在日益複雜的國際環境中促進合作、支持企業發展及維護法治。

是次交流活動亦延續了昨日於香港大學法律學院舉行的開班式所凝聚的共識。開班式由中華全國律師協會及北京大學法學院合辦，出席嘉賓包括律政司副司長張國鈞、中國法律服務（香港）有限公司董事長劉長春、中華全國律師協會會長高子程，以及香港大律師公會主席毛樂禮等。各位嘉賓均肯定培育高素質涉外法治人才的重要性，並勉勵青年律師把握機遇，不斷提升專業能力和國際競爭力。

在開班式上，香港律師會會長湯文龍表示，隨着國家邁向高質量發展和高水平對外開放，涉外法律人才的重要性日益突出。他指出，涉外法律工作不僅涉及對外國法律或語言的掌握，更需要法律人才具備橋接不同法律制度、商業文化及監管環境的能力。他鼓勵學員充分利用在港學習和交流的機會，拓闊國際視野，加深對不同法律制度的理解，並建立長遠的專業聯繫。

湯文龍會長亦指，香港在「一國兩制」下擁有獨特優勢，包括普通法制度、雙語法律環境及廣泛的國際聯繫，使香港持續成為國際法律服務及跨境爭議解決的重要平台。他同時勉勵學員在擁抱科技創新的同時，堅守專業判斷、道德責任及專業操守，因為這些始終是法律專業不可或缺的核心價值。

在未來數日的課程中，學員將繼續與法律執業者、學者及業界專家交流，深入了解香港法律制度及國際法律服務生態。透過持續的專業對話、經驗分享及建立跨地域專業網絡，培訓班將為培育高素質涉外法治人才注入新動能，進一步促進內地與香港法律界攜手服務國家發展大局，助力中國與世界更深入交流合作。

