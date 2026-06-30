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天氣｜天文台料七一日間酷熱 最高氣溫達33°C 連落九日雨

社會
更新時間：12:09 2026-06-30 HKT
發佈時間：06:48 2026-06-30 HKT

天文台今日（30日）指副熱帶高壓脊正逐漸覆蓋南海東北部，預料明日（7月1日）及周四（7月2日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫達33°C。而一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨，未來九日都有驟雨。

天文台預料本港下午部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。今晚大致多雲，氣溫介乎26°C至32°C，吹輕微至和緩南至東南風。

天文台指，副熱帶高壓脊會在未來一兩日為中國東南沿岸帶來酷熱的天氣，根據九天天氣預報，天文台預料明日（7月1日）及周四（7月2日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫達33°C。

同時，現時位於菲律賓的低壓區會在南海中南部逐漸發展為熱帶氣旋，但其強度存在變數。天文台預料該熱帶氣旋會在本周後期大致移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，周五（7月3日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，海有湧浪，氣溫介乎27至32°C，稍後驟雨逐漸增多及有雷暴。

天文台指受活躍偏南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸風勢仍然頗大，間中有驟雨及雷暴。根據九天天氣預報，未來九日每日都會有驟雨。

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