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退伍軍人病︱瑪嘉烈醫院爆院內感染 39歲腦腫瘤男病人不治 防護中心正調查源頭

社會
更新時間：18:31 2026-06-29 HKT
發佈時間：18:31 2026-06-29 HKT

衞生署衞生防護中心今日（29日）公布，本港在6月21至27日期間錄得5宗退伍軍人病個案，其中一宗為瑪嘉烈醫院院內感染個案，涉及一名患有腦部腫瘤的39歲男子。他在住院期間確診感染嗜肺性退伍軍人桿菌，其後病情惡化並於6月22日離世。中心正聯同機電署調查感染源頭。

39歲腦瘤患者院內感染其後不治

防護中心指，該病人於6月2日起因跌倒及頭部受傷而入住瑪嘉烈醫院，其後被發現患有腦部腫瘤並接受手術治療。他於6月16日出現發燒，其胸部X光檢查顯示有肺炎。院方於6月22日採集其呼吸道樣本，經衞生防護中心公共衞生化驗服務處檢測，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應。病人病情隨後惡化，於6月22日病逝。

由於病人在整個潛伏期內（6月6日至14日）均在瑪嘉烈醫院留醫，衞生防護中心判定此屬院內感染個案。中心已聯同機電工程署派員到該醫院進行環境調查，以查找感染源頭。

衞生防護中心指，由於病人在整個潛伏期內均在瑪嘉烈醫院留醫，因此判定屬院內感染個案。
衞生防護中心指，由於病人在整個潛伏期內均在瑪嘉烈醫院留醫，因此判定屬院內感染個案。

醫院停用浴室花灑及加裝過濾器

初步調查顯示，病人住院期間曾入住瑪嘉烈醫院腦外科加護病房和深切治療部。衞生防護中心已在病人入住過的病房採集了25個水樣本及15個環境樣本，現正等候化驗結果。

因應此宗院內感染個案，瑪嘉烈醫院已在相關病房採取一系列預防及加強感染控制措施，包括停用涉事浴室花灑頭、為相關病房的供水系統及水龍頭安裝特定規格的細菌過濾器、額外提供經煮沸的水或樽裝蒸餾水，供病人自行洗漱之用。

此外，衞生防護中心已指示醫院徹底消毒涉事樓層的供水系統，並向院方提供健康及醫學監察建議，將繼續密切監察措施執行情況。瑪嘉烈醫院發言人表示，已按既定程序向醫院管理局總辦事處呈報事件，並會繼續與衞生防護中心合作追查感染源頭。

單周錄得5宗個案

防護中心同時公布，在6月21日至27日期間，本港共錄得5宗退伍軍人病個案。除上述1宗院內感染個案外，其餘4宗均為社區感染個案。患者年齡介乎39至78歲，全部均有自身疾病。中心呼籲市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施，以防感染退伍軍人病。

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