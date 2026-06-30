從化馬場助攻馬產業發展 助沙田馬房翻新 練馬師兩地練兵 

香港賽馬會從化馬場於今年十月底將舉辦常規速度賽馬賽事。賽事將沿用與香港相同的國際標準，由世界一流練馬師訓練的賽駒搭檔頂尖騎師出賽，並嚴格遵守國際賽事規則及監管機制進行，當中不設投注，以推動馬匹運動以至延伸相關產業鏈發展。

位於廣州的從化馬場是由2010年亞運會馬術場地原址改建，於2018年8月啟用以來，與沙田馬場以兩地營運模式運作，作為世界級訓練基地。至今有20名練馬師在兩地設有馬房，為超過400匹賽駒提供訓練，包括在練馬師榜暫時領先前三名的方嘉柏、沈集成及廖康銘。

從化馬場已成為世界級馬匹訓練中心，與沙田及跑馬地構成「兩地三馬場」的策略功能，不僅令馬房容量大增，推動沙田馬房的翻新工程進度，協助增加整體馬匹數量，成功令香港現役賽駒增加至超過1330匹。內地正積極發展馬產業，着眼馬術運動和探索推廣賽馬運動，從而帶來龐大機遇。從化馬場配備相關運動的基礎建設，有能力助攻馬產業發展，且發揮關鍵角色。

「從化馬場現已發展成世界級馬匹訓練中心，推動香港賽馬運動發展。在馬匹容量、設施、質素方面，從化馬場具備整體策略功能。」香港賽馬會行政總裁應家柏指出，從化馬場的出現，源於2010年亞運會的政策要求，是內地首個國際認可的馬匹無疫區，令香港、從化兩地馬匹可以毋須檢疫而來回往返兩地出賽和訓練。如今從化馬場帶來明顯的效益，是協助香港增加現役馬匹數目。

沙田馬場於1978年落成，馬房近年已作翻新。

據了解，香港馬匹過去一直安置於沙田馬場，但近50年歷史的沙田馬房，不少設施早已老化而需要翻新，整體只可容納約1000匹賽駒。從化馬場可容納超過1000匹馬，其新增的馬房容量，便可接收部分香港賽駒。

此舉能有效協助沙田馬房推展翻新之餘，更重要是可以減少工程對本港賽馬及對馬會收益的衝擊，避免影響政府博彩稅收入，以及馬會慈善捐款能力。從化馬場亦是香港現役賽駒數目增加的重要因素，目前已增加至逾1330匹。

沙田馬房翻新後設有蓋步行區。

助現役馬增加

沙田馬場馬房翻新工程，由2024年起分6期進行，第一階段現已完成，引入全新訓練設施，包括新增馬匹跑步機，為練馬師在馬匹訓練及復康方面提供了更多選擇，加上馬匹跑步機是其他主要賽馬地區的重要設施，有助吸引世界級練馬人才。

現時馬房設施也全面提升，沙田馬房的每個新馬格均安裝窗戶，馬匹可望向窗外，心情更加舒暢，同時馬格加裝閉路電視，全天候監察馬匹狀況；馬房內俗稱「地堂」經翻新後已全部鋪膠，對馬匹的腳部有很大幫助，亦擴闊馬匹洗澡空間。新設有蓋行馬機，內部裝有冷凍噴霧降溫；重地飼料房增設拍卡及人面識別系統加強保安。

場地設施升級後，馬房內鋪上膠，對馬匹腳部有幫助。

至於佔地150公頃的從化馬場，距離香港約200公里，從沙田馬場前往從化馬場，一般車程約三小時，於2018年8月啟用以來，一直與沙田馬場以兩地營運模式運作，作為世界級訓練基地，亦成為本港世界級賽馬不可或缺的一環。

練馬師可自行決定安排旗下哪些馬匹進駐從化馬場，現時已有20名練馬師，包括在「練馬師榜」上領先的方嘉柏、沈集成及廖康銘，均在兩地設有馬房，合計超過400匹現役賽駒。

翻新後的沙田馬房設有大量空間給馬匹沖身。

多元訓練設施

練馬師廖康銘說：「從化馬場是馬會的重要資產。那裏的跑道設計完善，讓自任何一個檔位出閘的馬匹均有公平的競爭機會，而場地也時刻保持極佳狀況。從化馬場讓馬主、練馬師及騎師皆能受惠，而日後它在香港賽馬中的角色將越來越重要。」他亦認為，當地的賽道及設施寧靜得多，特別適合那些脾性不適合長駐沙田的馬匹。

廖康銘一般安排25至30匹馬在從化受訓。他說，當評估過每匹馬的特性後，就會維持最適合牠們的安排，又指從化馬場提供多元化的訓練設施，讓練馬師能以不同的方式及在不同的環境為馬匹備戰。

「從化的登山跑道、水中步行機及休養區等設施讓馬匹有更多放鬆的機會。」他指出，馬兒喜歡保持新鮮感，容易厭倦重複的操練，多元化設施有助牠們保持銳態，當牠們於訓練時越能保持放鬆，便越有機會於賽日創造佳績。

從化馬場將於今年十月底舉辦常規速度賽馬賽事。賽事將沿用與香港相同的國際標準，由世界一流練馬師訓練的賽駒搭檔頂尖騎師出賽，並嚴格遵守國際賽事規則及監管機制進行。

從化馬場的常規性賽馬賽事定位為「演示性速度馬術比賽」，不設投注，以集中推動馬匹運動以至延伸相關產業鏈發展，進一步推動從化馬場朝着大灣區世界級馬匹主題文體旅目的地發展。

配合內地正積極發展馬產業所帶來龐大的機遇，據悉，從化馬場透過定期舉辦賽事，將成為馬產業的優質發展中心。今年三月，馬會與廣州市文化廣電旅遊局簽署合作備忘錄，透過共同推動「兩地三馬場」（即香港跑馬地馬場、沙田馬場和廣州從化馬場）獨特的賽馬旅遊，支持廣州建設世界級旅遊城市，並鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位。

廣州市商務局最新發布的「廣州市商務發展十五五」，提出支持香港賽馬會從化馬場及廣州從化國際賽馬發展中心等建設，並支持開展常規賽事計劃。廣州正積極規劃建設「穗港馬產業深度合作區」，將從化馬場定位為華南地區的馬匹繁育與交易中心，期望透過賽馬運動帶動文旅、IP授權及體育傳媒等產業融合。

推展馬會賽馬品牌

早於2021年5月，馬會與廣州市政府已簽署框架合作協議，共同推動大灣區發展馬產業。根據協議，馬會在廣州從化馬場舉辦常規賽馬賽事，賽事將按照馬會的賽事規則和監管機制進行。

馬會已在從化馬場擴建馬房及訓練設施，位於從化呂田在建的「廣州從化國際賽馬發展中心」將發揮其隔離檢疫設施的功能，日後便利境內外馬匹的進出口。此外，馬會將為馬業專才及賽事人才提供全面培訓，同時簡化粵港兩地馬匹、飼料及獸藥的通關流程。

在未來10至20年，馬會的目標是在大灣區發展世界級馬產業，有望涵蓋馬產業價值鏈各個範疇，包括馬匹進出口、馬匹訓練及護理，以及為馬業專才及相關工作人員提供發展機會。有助推展馬會的賽馬品牌，同時能夠帶動大灣區的經濟及就業發展。

馬臉識別系統準確度可達99%。

「馬臉智能識別」系統 縮短通關時間

為配合常規賽事的開展，以及實現馬匹跨境便利流動，廣州海關亦開發「馬臉智能識別」系統，透過構建「馬臉－馬身－烙印ID－晶片ID」生物特徵數據庫，系統在2至3秒內即可完成馬匹身份比對，識別準確率最高可達99%，讓馬匹在步行期間便完成「無感查驗」，大幅減少因停留過久而引發的刺激反應。

現時，進境馬匹的運輸與通關全程時間已由最初的7小時，大幅壓縮至約4.5小時。相關規劃意見強調，未來將深入應用「馬臉智能識別」，提升大灣區賽馬跨境智能通關及智慧化監管水平。