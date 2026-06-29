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巴士上「一時性衝動」自瀆射精到女乘客手臂 中年漢認罪判監10周

社會
更新時間：18:22 2026-06-29 HKT
發佈時間：18:22 2026-06-29 HKT

45歲任職司機的男子上月尾在一輛巴士上自瀆，坐在前座的女子感覺到有液體濺中她的手臂，後發現為精液並揭發事件。男子在警誡下表示「我都係一時性衝動先打飛機射中前面條女」，他被控一項作出有違公德的行為罪，今於觀塘裁判法院首次提堂便認罪，署理主任裁判官鍾明新判被告入獄10星期。

被告陳暉勸，承認於在2026年5月29日，在將軍澳寶邑路將軍澳港鐵站外290X號巴士線(往荃灣西方向)的巴士內，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即自瀆及射精於女子X的手臂。

案情指女乘客X與被告並不相識，當日兩人乘搭同一架290X號巴士，均坐在巴士上層，被告坐在X的正後方。當時車上有其他乘客，X突然感覺到右手臂上有些液體，後發現為精液；X轉身查看，被告即時用背包遮住自己的下半身。X懷疑被告自瀆並射精到她手臂，遂報警求助。被告在拘捕及警誡下稱「我都係一時性衝動先打飛機射中前面條女」。

案件編號：KTCC1318/2026
法庭記者：雷璟怡

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