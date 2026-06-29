32歲印傭疑將2幼童關狗籠自顧玩手機 擬否認2項虐兒罪 續保釋10.12審前覆核

青衣1名母親日前查看閉路電視，揭發32歲印傭2月中乘家長離家之際，疑將年僅2歲及3歲的小兄弟關入狗籠，自顧自在旁玩手機，至少兩度犯案，母親報警求助。印傭今早在西九龍裁判法院再訊，被控2項對所看管兒童虐待或忽略罪。被告透過印尼翻譯表示擬否認控罪，主任裁判官蘇文隆將案件押後至10月12日進行審前覆核，期間被告續准保釋候訊。

修訂控罪指，女被告Cica Erna Wati被控於今年2月13日及21日，在香港新界青衣海欣花園某單位，身為超過16歲而對3歲的兒童X及2歲的兒童Y負有管養、看管或照顧責任的人，兩度故意虐待或忽略X及Y，其方式相當可能導致X及Y受到不必要的苦楚或健康損害。

案件編號：WKCC2033/2026

法庭記者：黃巧兒