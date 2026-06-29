M+新展「設計啊！」周末逼爆 排隊兩小時惹眾怒 館方致歉：持票者可免費再入場

西九文化區M+全新特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」上周六（6月27日）開幕，展覽反應熱烈，吸引大批觀眾入場，昨日（28日）為第二日，不過由於無限人流和分流入場時段，加上周日人頭湧湧，導致現場排隊人士「打蛇餅」，多人不滿並投訴排隊至少兩小時才能進場。

有網民在社交平台發文訴苦，指一家早已購票，下午3時排隊，5時半才能入場，直言「仲要係因為六點就快閉館先放曬啲人入場，入面有得玩嘅又要再排隊，其實都玩唔到啲咩」。該網民質疑為何不設限流安排，又不能退票或改期。

M+致歉：6.28訪客獲額外免費入場

M+博物館即晚在社交平台「拆彈」，就入場安排致歉並公布最新措施。M+指，對昨日入場安排帶來的不便深表歉意，並為6月28日持票的訪客作特別安排，提供額外免費入場。凡持有6月28日門票的訪客，可自昨日起計3個月內，憑該門票額外免費入場參觀一次。

M+提供參觀貼士：課金做會員、避人流高峰

M+亦提供參觀貼士，指展期至2027年1月10日，可選擇平日或上午時段入場，避開下午人流高峰。另外，M+亦有會籍禮遇，成為會員可於一年內無限次參觀所有展覽，更可使用優先通道進入特別展覽，參觀更靈活。

翻查M+網站，M+全年會籍600元；12至17歲或全日制學生青年、60歲或以上長者會員半價；家庭會籍1,200元起。

同時，就限定商品，M+指部分人氣文創產品現已售罄，館方正積極補貨，感謝大家的體諒與耐心。M+表示正積極檢討流程並加派人手，致力提升現場秩序與參觀體驗。

翻查M+網站，M+全年會籍600元；12至17歲或全日制學生青年、60歲或以上長者會員半價；家庭會籍1200元起。