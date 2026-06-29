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七一假期15間家庭醫學診所照常服務 一文睇清開放時間/地址/電話

社會
更新時間：17:24 2026-06-29 HKT
發佈時間：17:24 2026-06-29 HKT

醫院管理局（6月29日）宣布，為配合7月1日香港特別行政區成立紀念日假期，當日將有15間家庭醫學診所提供公眾假期門診服務。求診人士可透過電話預約系統、醫健通或HA Go流動應用程式預約診症。發言人提醒，非緊急病患者應避免使用急症室，盡量使用門診服務，以減輕急症室壓力。

手機程式及電話可供預約

醫院管理局發言人宣布，在7月1日香港特別行政區成立紀念日假期期間，全港將有15間家庭醫學診所提供公眾假期家庭醫學門診服務。

求診人士可透過以下三種方式預約診症時間：

  • 電話預約系統

  • 「醫健通」流動應用程式

  • 「HA Go」流動應用程式內的「預約家庭醫學診所」功能

醫管局呼籲，非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向家庭醫學門診、私家醫生及私家醫院的24小時門診求診。
醫管局呼籲，非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向家庭醫學門診、私家醫生及私家醫院的24小時門診求診。

醫管局籲非緊急患者避用急症室

發言人提醒市民，在假日期間應注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。若市民出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩並盡快求醫。

發言人強調，非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向家庭醫學門診、私家醫生及私家醫院的24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。市民可瀏覽醫務衞生局的《基層醫療指南》（www.pcdirectory.gov.hk），選擇適合自己的家庭醫生並查閱其應診資料。

同時，發言人呼籲合資格人士，特別是高風險群組人士，應及早接種流感及新冠疫苗，以減低自己和家人的感染機會，並降低感染後可能引致重症甚至死亡的風險。

7月1日家庭醫學診所服務安排

服務時間：

  • 上午9時至下午1時

  • 下午2時至下午5時

15間提供服務的家庭醫學診所詳情如下：

地區 家庭醫學診所 地址 診所電話 預約電話
港島區 香港仔賽馬會家庭醫學診所 香港仔水塘道10號 2555 0381 3543 5011
港島區 筲箕灣賽馬會家庭醫學診所 筲箕灣柴灣道8號一樓 2560 0211 3157 0077
港島區 灣仔貝夫人家庭醫學診所 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層 3553 3116 3157 0000
九龍區 觀塘家庭醫學綜合中心 觀塘協和街60號地下高層 2389 0331 3157 0687
九龍區 南昌家庭醫學診所 長沙灣東京街西3號庫務大樓地下 3742 3876 3543 5795
九龍區 聖母醫院家庭醫學診所 黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下 2354 2267 3157 0118
九龍區 新蒲崗柏立基家庭醫學診所 新蒲崗太子道東600號 2383 3311 3157 0113
九龍區 油麻地賽馬會家庭醫學診所 油麻地炮台街145號一樓 2272 2400 3157 0880
新界區 瀝源家庭醫學診所 沙田瀝源街9號地下 2692 8730 3157 0972
新界區 北區家庭醫學綜合中心 上水衛和街3號北區社區健康中心大樓三樓 2957 5186 3157 0965
新界區 大埔賽馬會家庭醫學診所 大埔汀角路37號地下 2664 2039 3157 0906
新界區 將軍澳（寶寧路）家庭醫學診所 將軍澳寶寧路28號地下 2191 1083 3157 0660
新界區 荃灣戴麟趾夫人家庭醫學診所 荃灣沙咀道213號 2614 4789 3157 0107
新界區 屯門家庭醫學診所 屯門新墟青賢街11號 2452 9111 3543 0886
新界區 元朗賽馬會家庭醫學診所 元朗青山公路（元朗段）269號 2443 8511 3543 5007
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