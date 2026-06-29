七一假期15間家庭醫學診所照常服務 一文睇清開放時間/地址/電話
更新時間：17:24 2026-06-29 HKT
發佈時間：17:24 2026-06-29 HKT
發佈時間：17:24 2026-06-29 HKT
醫院管理局（6月29日）宣布，為配合7月1日香港特別行政區成立紀念日假期，當日將有15間家庭醫學診所提供公眾假期門診服務。求診人士可透過電話預約系統、醫健通或HA Go流動應用程式預約診症。發言人提醒，非緊急病患者應避免使用急症室，盡量使用門診服務，以減輕急症室壓力。
手機程式及電話可供預約
醫院管理局發言人宣布，在7月1日香港特別行政區成立紀念日假期期間，全港將有15間家庭醫學診所提供公眾假期家庭醫學門診服務。
求診人士可透過以下三種方式預約診症時間：
-
電話預約系統
-
「醫健通」流動應用程式
-
「HA Go」流動應用程式內的「預約家庭醫學診所」功能
醫管局籲非緊急患者避用急症室
發言人提醒市民，在假日期間應注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。若市民出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩並盡快求醫。
發言人強調，非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向家庭醫學門診、私家醫生及私家醫院的24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。市民可瀏覽醫務衞生局的《基層醫療指南》（www.pcdirectory.gov.hk），選擇適合自己的家庭醫生並查閱其應診資料。
同時，發言人呼籲合資格人士，特別是高風險群組人士，應及早接種流感及新冠疫苗，以減低自己和家人的感染機會，並降低感染後可能引致重症甚至死亡的風險。
7月1日家庭醫學診所服務安排
服務時間：
-
上午9時至下午1時
-
下午2時至下午5時
15間提供服務的家庭醫學診所詳情如下：
|地區
|家庭醫學診所
|地址
|診所電話
|預約電話
|港島區
|香港仔賽馬會家庭醫學診所
|香港仔水塘道10號
|2555 0381
|3543 5011
|港島區
|筲箕灣賽馬會家庭醫學診所
|筲箕灣柴灣道8號一樓
|2560 0211
|3157 0077
|港島區
|灣仔貝夫人家庭醫學診所
|灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層
|3553 3116
|3157 0000
|九龍區
|觀塘家庭醫學綜合中心
|觀塘協和街60號地下高層
|2389 0331
|3157 0687
|九龍區
|南昌家庭醫學診所
|長沙灣東京街西3號庫務大樓地下
|3742 3876
|3543 5795
|九龍區
|聖母醫院家庭醫學診所
|黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下
|2354 2267
|3157 0118
|九龍區
|新蒲崗柏立基家庭醫學診所
|新蒲崗太子道東600號
|2383 3311
|3157 0113
|九龍區
|油麻地賽馬會家庭醫學診所
|油麻地炮台街145號一樓
|2272 2400
|3157 0880
|新界區
|瀝源家庭醫學診所
|沙田瀝源街9號地下
|2692 8730
|3157 0972
|新界區
|北區家庭醫學綜合中心
|上水衛和街3號北區社區健康中心大樓三樓
|2957 5186
|3157 0965
|新界區
|大埔賽馬會家庭醫學診所
|大埔汀角路37號地下
|2664 2039
|3157 0906
|新界區
|將軍澳（寶寧路）家庭醫學診所
|將軍澳寶寧路28號地下
|2191 1083
|3157 0660
|新界區
|荃灣戴麟趾夫人家庭醫學診所
|荃灣沙咀道213號
|2614 4789
|3157 0107
|新界區
|屯門家庭醫學診所
|屯門新墟青賢街11號
|2452 9111
|3543 0886
|新界區
|元朗賽馬會家庭醫學診所
|元朗青山公路（元朗段）269號
|2443 8511
|3543 5007
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