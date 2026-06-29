七一假期15間家庭醫學診所照常服務 一文睇清開放時間/地址/電話

醫院管理局（6月29日）宣布，為配合7月1日香港特別行政區成立紀念日假期，當日將有15間家庭醫學診所提供公眾假期門診服務。求診人士可透過電話預約系統、醫健通或HA Go流動應用程式預約診症。發言人提醒，非緊急病患者應避免使用急症室，盡量使用門診服務，以減輕急症室壓力。

手機程式及電話可供預約

醫院管理局發言人宣布，在7月1日香港特別行政區成立紀念日假期期間，全港將有15間家庭醫學診所提供公眾假期家庭醫學門診服務。

求診人士可透過以下三種方式預約診症時間：

電話預約系統

「醫健通」流動應用程式

「HA Go」流動應用程式內的「預約家庭醫學診所」功能

醫管局呼籲，非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向家庭醫學門診、私家醫生及私家醫院的24小時門診求診。

醫管局籲非緊急患者避用急症室

發言人提醒市民，在假日期間應注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。若市民出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩並盡快求醫。

發言人強調，非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向家庭醫學門診、私家醫生及私家醫院的24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。市民可瀏覽醫務衞生局的《基層醫療指南》（www.pcdirectory.gov.hk），選擇適合自己的家庭醫生並查閱其應診資料。

同時，發言人呼籲合資格人士，特別是高風險群組人士，應及早接種流感及新冠疫苗，以減低自己和家人的感染機會，並降低感染後可能引致重症甚至死亡的風險。

7月1日家庭醫學診所服務安排

服務時間：

上午9時至下午1時

下午2時至下午5時

15間提供服務的家庭醫學診所詳情如下：