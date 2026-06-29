《國安檔案解密》明晚首播 鄧炳強：透過真實案件讓社會了解國安風險

《香港國安法》實施6周年，由保安局呈獻的電視節目《國安檔案解密》明晚（30日）首播。保安局局長鄧炳強今日（29日）於節目啟動禮表示，當局就國家安全教育方面進行不少工作，包括設立國家安全展覽廳、向學校宣傳等。而今次推出電視節目，是因覺得透過講解真實的國安案件，可讓社會大眾清楚了解危害國家安全的行為，以及相關案件的真相，亦是對檢控、查案人員的肯定。

李桂華：不能好了傷疤忘了痛

節目主要圍繞幾宗國安案件，如「唐英傑案」、「羊村繪本案」等。警務處國家安全處總警司李桂華表示，節目中提到幾宗案件有涉及煽動，目標、對象往往是年輕人，若未能及時制止，後果可以很嚴重。以往市民透過新聞報道，了解到簡單案情、控罪等，但今次節目會披露更多鮮為人知的細節，希望讓社會反思當時的情況。他又提到，要慎防危害國家安全的行為再出現，不能「好了傷疤忘了痛」。

懲教署更生計劃參與率達99%

懲教署懲教事務監督林賜良表示，懲教署透過多元化更生工作，協助在囚人士改過自新，包括於2023年成立「立德學院」，供有志進修的成年在囚人士有全日際學習機會，服刑期間可用學習代替工作。署方亦因應2019年黑暴事件推出相應更生措施，包括2021年推出的「沿途有『理』」計劃，協助在囚人士去除偏激思想，重建正確價值觀，讓他們日後重投社會時可成為愛護國家、奉公守法的市民。他說，計劃屬自願參與性質，目前參與率達99%，反映計劃受在囚人士肯定，而完成計劃人士離開院所後再犯案的比率亦非常低。

記者：伍萬庭

攝影：陳浩元