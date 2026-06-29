上月中破產 大班麵包董事廖志強擬否認欠薪傳票 稱正籌錢打官司
更新時間：16:07 2026-06-29 HKT
發佈時間：16:07 2026-06-29 HKT
發佈時間：16:07 2026-06-29 HKT
「大班麵包西餅」去年6月結業，董事廖志強涉嫌拖欠員工薪金共逾28萬元，遭勞工署票控。案件今於九龍城裁判法院再訊，廖志強親自出庭表示「我最近破咗產，所以今日無律師代表」，惟現正準備資金繼續聘請律師，透露擬否認15項傳票控罪。裁判官林希維將案件押後至8月24日進行審前覆核，待廖志強安排向律師付款的事宜。
廖志強面對15項傳票控罪，分別為7項沒有在到期日內支付工資、6項沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資、1項沒有在僱傭合約終止時支付工資及代通知金，及1項沒有支付審裁處判令款項。
案件編號：KCS26994-27005/2025、KCS35185-35187/2025
法庭記者：黃巧兒
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