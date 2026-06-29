申訴專員四項調查提127項建議 政府全數接納 涵斜坡風險、運輸署排隊黨等

申訴專員陳積志今日（29日）公布四項主動調查報告，涵蓋私人斜坡風險管理、郊野設施管理、運輸署牌照處櫃位服務，以及打擊非法佔用政府土地問題。公署共提出127項改善建議，獲相關政府部門全數接納。陳積志感謝政府十分重視和支持公署進行的調查和提出的建議，指公署對政府從善如流、積極主動提出改善措施表示十分欣賞。

批斜坡管理跨部門協作不足 促設高層次小組

私人斜坡安全方面，報告指出地政總署、屋宇署及土木工程拓展署的跨部門執管協作有極大改善空間。公署發現，地政總署在鑑辨維修責任及審批施工許可的效率極需改善；屋宇署在跟進危險斜坡修葺令及代辦工程的流程亦嫌緩慢。公署建議地政總署盡早將鑑辨結果通知業主，屋宇署應及早主動介入複雜個案提供支援，並倡議三署成立常設的高層次跨部門工作小組，設立監察機制以盡快解決維修責任爭議。

揭運輸署派籌漏洞 倡引入AI及防濫用機制

針對早前運輸署牌照事務處因辦理「免試簽發香港正式駕駛執照」急增而衍生的「排隊黨」亂象，公署指署方在櫃位安排、派籌及防濫用機制上存在多項系統性不足。雖然署方近期實施全面網上預約已大幅改善情況，但原有漏洞不容忽視。公署促請運輸署提升派籌機系統，加入識別重複輸入身分證號碼的功能、檢討嚴重過籌人士的歸隊時限，並加快利用人工智能（AI）技術處理牌證申請，提升整體效率。

促漁護署定維修指標 倡發揮「同一個政府」精神

郊區設施管理方面，報告指出漁護署在巡查、維修時限及監察外判商表現上存在不足。公署建議署方為維修工作訂立具體時限指標，引入承辦商表現評分制，並提升封閉設施資訊的透明度，如列明預計重開時間及替代路線。

此外，就天水圍一行人隧道長期遭非法搭建構築物及霸佔的個案，公署認為作為主導執管的地政總署，需更主動與食環署及路政署協調。公署敦促地政總署加強利用科技協助日常巡查及分析，各部門前線人員亦應強化跨部門協作認知，以「同一個政府」的精神處理土地佔用及延伸的民生問題。