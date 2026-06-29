強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫

天文台今日（29日）發表天氣隨筆，指一次強至超強「厄爾尼諾」正在形成中，預料赤道太平洋中部及東部的海面溫度會繼續上升，今年夏季會發展成厄爾尼諾事件，並且至少持續至明年年初，事件強度可達到強至超強級別。倘若這極端預測最終成真，意味可能刷新歷史紀錄，成為有記錄以來最強的厄爾尼諾事件。

熱帶氣旋生成位置偏東 增超強颱風機會

厄爾尼諾（El Niño）是指赤道太平洋中部和東部海面溫度變得異常溫暖的自然氣候現象。熱帶氣旋方面，由於厄爾尼諾期間的暖水區集中在赤道太平洋的中部和東部，西北太平洋熱帶氣旋的平均生成位置因而偏東。這會延長熱帶氣旋在海洋上吸取熱能的時間，增加發展成超強颱風的機會。同時，熱帶氣旋的路徑亦會較容易在西北太平洋轉向偏北方向移動。

2023年厄爾尼諾 超強颱風蘇拉襲港掛十號波

儘管如此，天文台指，熱帶氣旋對香港的威脅除了數量多寡外，亦要視乎其強度和大小。在合適的大氣條件配合下，這些較強的熱帶氣旋仍有機會由西北太平洋進入南海，並影響本港。在這三次厄爾尼諾中，雖然1997年、2014年和2023年分別只有兩個、四個和五個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，但天文台均需發出八號或以上的熱帶氣旋警告信號。其中2023年超強颱風蘇拉於9月1日襲港時，在天文台總部之東南偏南約40公里掠過，促使天文台繼2018年山竹後發出十號颶風信號。因此，市民切勿輕視熱帶氣旋所帶來的威脅，如狂風、大雨、風暴潮和湧浪等。

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今明兩年氣溫明顯偏高 或現破紀錄高溫

強厄爾尼諾一般會增加全球不同地區出現異常高溫的機會，預料在氣候暖化的共同影響下，香港今明兩年平均氣溫明顯偏高，可能出現破紀錄的高溫。市民應時刻留意天文台發放有關暑熱天氣的提示或警告，並留意高溫天氣可能帶來的潛在影響。

降雨方面，厄爾尼諾一般會在冬季（12月至2月）和春季（3月至5月）為香港帶來較多雨水，其他季節則沒有明顯偏多或偏少的趨勢。然而，厄爾尼諾只是影響香港降雨的多個因素之一。在氣候暖化與厄爾尼諾的共同影響下，大氣可容納的水汽將會增加，為強降雨提供更有利的條件。因此，在合適的大氣形勢下，本港仍有機會受暴雨及局部地區大雨影響，市民切勿掉以輕心。