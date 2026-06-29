貿發局上調全年出口預測至20%增長 受惠AI需求及區域貿易韌性

貿發局今日（29日）公布第二季出口信心指數及2026年貿易展望。貿發局研究總監龐溟表示，因應香港自年初以來出口表現優於預期，以及全球對科技產品的需求持續增長，因此上調2026年香港出口預測，預計全年錄得至少20%增長。

龐溟表示，儘管中東局勢仍不明朗，但受惠於人工智能帶動的科技上行周期，以及區域貿易韌性支持，香港出口近期繼續回升。多個香港主要市場的前景均有所改善，其中內地及東盟市場最獲出口商看好。因應5月中旬中美元首會晤及後續貿易政策發展，出口商對美國市場的信心亦見回升。他強調，地緣政治局勢發展及全球需求風險仍不確定，但本港出口勢頭預料將維持穩健。

貿發局上調2026年香港出口預測，預計全年錄得至少20%增長。資料圖片

貿發局亦公布2026年第二季出口信心指數，當中兩項核心指標均有所改善，第二季「現狀指數」為51.0，「預期指數」為52.4，兩者同樣重返50以上。龐溟指，這顯示儘管美國貿易政策持續調整，以及地緣政治局勢持續發展，出口商的信心依然有所提升。

除了受惠於強勁需求，近期出口增長亦受價格因素帶動。半導體供應持續緊張，令部分電子零部件價格明顯上漲。貿發局研究副總監趙永礎表示，電子產品出口錄得增長，除因出口量上升外，價格亦大幅上漲，受惠於價格高企，整體出口增長進一步放大。

不過，趙永礎亦提到，隨着產能逐步擴張、緊張供應有所紓緩，半導體價格預期將會回順。從長遠角度看，出口總值增長或會因而放緩，但AI設備及基建的潛在需求仍具韌性。

記者：黃子龍