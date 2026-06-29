簡約公屋︱柴灣常安街項目入伙 港島唯一項目有逾1700單位 入住長者讚「第一次住到咁好地方」

何永賢今日（29日）在社交平台發文，指上星期又是馬不停蹄的一周，繼上周四舉行了簡約公屋啟德世運道項目的入伙禮後，上周五柴灣常安街項目也開始入伙，是港島唯一一個項目，有逾1,700個單位讓有需要的市民申請入住。

設沖咖啡等技能培訓 助居民發掘興趣

何永賢說，常安同樣是簡約但不簡單的項目，有便利店、自助洗衣店、溫習室/活動室等，營運機構「創毅物業服務顧問有限公司—博愛醫院聯營」的支援更是非常全面，包括有最新型的流動中醫電動車，比以往的中醫車更寬敞；也有沖咖啡等不同技能培訓的活動，幫助居民發掘興趣，甚至幫助他們開拓事業發展的新跑道。

她指，看到不少正在辦理領取鎖匙手續的街坊，大家都對展開新生活充滿期待。其中一位長者向她說，簡約公屋的措施真的幫助到不少基層市民，「自己第一次可以住到這麼好的地方」，令她更感受到幫助居於劣質劏房市民擺脫困境的意義。

年輕父母減負擔 力爭上進上流

何永賢這次也和一家四口「開箱新單位」，大家打開新家的那扇門，映入眼簾的就是大大的窗戶，照亮又照暖了每一個人的心。這個家庭的年輕父母向她說，以往他們和子女住在北角的劏房，約180呎的空間，租金就要7,500元。他們說，搬入簡約公屋，居住的負擔大大減輕，現時子女亦日漸成長，照顧上沒有那麼吃力，太太打算也找份工作，與丈夫共同養家，一家人努力上進上流。

常安項目的單位介乎約14平方米至32平方米，每月租金則介乎1340元至3020元。何永賢表示，鼓勵有需要的市民申請，更鼓勵他們入住後好好規劃人生，與家人越過越好。

圖片：何永賢FB