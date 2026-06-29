宏福苑收購︱截至今早八座大廈共1635戶接受收購建議 佔單位總數82.4% 政府籲業主6.30前確認意向

房屋局今日（29日）呼籲大埔宏福苑A至H八座業主，如希望在「特設銷售計劃」獲得第一批優先選樓資格，應把握機會於6月30日或之前簽署及交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權的意向。

房屋局表示，宏福苑業權收購工作進度良好，政府亦已於上星期五公布開放長遠居住安排方案予H座宏志閣。截至今日上午，宏福苑A至H八座已有共1 635戶簽署並交回「接受收購建議信件」，佔八座單位總數約82.4%。其中，A至G七座佔1 429戶，為該七座單位總數約82.3%，H座宏志閣有206戶，佔H座單位總數約83%。

房屋局發言人表示，業主可使用隨附於「收購建議信件」的回郵信封以郵寄、專人送遞或速遞方式把已簽妥的「接受收購建議信件」交回下列地址：



香港九龍何文田佛光街33號

香港房屋委員會總部2座1樓

香港特別行政區政府房屋局

轉交 收購宏福苑業權有限公司



如業主選擇郵寄方式，截止日期會以郵戳為準，所以業主務必要在6月30日當日截郵時間前投寄，以確保信件蓋上當日郵戳。業主亦可選擇親自交回位於上址的收集箱，或交予負責其個案的「解說專隊」成員，他們會確保在限期前把信件送達房屋局。

「特設銷售計劃」的選樓先後次序，將按政府接獲業主簽署「接受收購建議信件」的日期分批而定。6月30日為業主希望在「特設銷售計劃」獲得第一批優先選樓資格的回覆期限，第二批截止日期為8月31日。發言人提醒所有有意出售業權的業主，均必須在8月31日或之前簽署及交回「接受收購建議信件」。