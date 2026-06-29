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亨得利前主席張瑜平涉未履行擔保義務 遭北京誠義豪泰入稟呈請破產 9.8開庭

社會
更新時間：14:35 2026-06-29 HKT
發佈時間：14:35 2026-06-29 HKT

亨得利控股（3389）董事局前主席張瑜平擔保的北京房地產項目發展商股份交易出現糾紛，其後遭入稟索償約2.8億元人民幣，法庭已頒下臨時全球禁制令，禁止張瑜平轉移約2.8億元人民幣資產，並禁止張瑜平妻子馮稼喬轉移手上7.4億股亨得利股份。北京誠義豪泰投資管理有限公司上周五入稟高等法院呈請張瑜平破產，根據司法機構網頁顯示，此破產呈請案將於9月8日開庭處理。

北京誠義豪泰投資管理有限公司在2026年6月26日入稟高等法院呈請張瑜平（又名Zhang Yuping或Cheung Yu Ping）破產。

北京誠義豪泰投資管理有限公司早前入稟指，北京王府世纪發展有限公司及其間接大股東王志才同意以1.9億元人民幣購買北京耀輝房地產有限公司3.2%股份，以及股東貸款3,155萬元人民幣，張瑜平簽訂了擔保函，擔保履行賣方的義務，賣方未向北京耀輝支付款項，導致股份始終未能轉讓，要求張瑜平須依擔保函承擔連帶責任，截至2023年3月31日，有關股份價值為人民幣逾2.84億元。

案件編號：HCB4462/2026
法庭記者：劉曉曦

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