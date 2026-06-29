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公屋加租丨消息：政府建議加租2.04% 今年10月1日生效

社會
更新時間：13:26 2026-06-29 HKT
發佈時間：13:26 2026-06-29 HKT

公屋租金兩年一檢，《星島頭條》獲悉，政府建議資助房屋小組委員會根據「公屋住戶入息抽樣統計調查」得出的結果，把公屋租金向上調整2.04%。若資助房屋小組委員會通過2026年租金檢討的結果，調整的租金將於今年10月1日生效。

據了解，政府將於今日（29日）發出文件交代2026年公共租住房屋（公屋）租金檢討的結果。消息人士表示，2026年3月公屋租戶的平均每月租金為2,519元，按調整幅度為2.04%計算，每戶公屋租戶平均每月上調的金額為51元，租金上調的金額介乎10元至128元。

消息人士強調，考慮到租金增幅溫和，相信有關加幅屬租戶可負擔的水平。
消息人士強調，考慮到租金增幅溫和，相信有關加幅屬租戶可負擔的水平。

消息人士強調，考慮到租金增幅溫和，相信有關加幅屬租戶可負擔的水平。他續指，在2007 至2025年期間，公屋租戶的家庭收入增幅135.7%，較租金的增幅的90.9%為高。

記者：黃子龍

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