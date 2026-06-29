鄧耀昇遭呈請破產 正賣屋套現1.73億元還債 官指9.14前未還清將頒破產令

已故「舖王」鄧成波家族近年被指陷入財困，名下多項物業淪銀主盤或需蝕賣套現。鄧成波兒子、陞域(控股)有限公司主席鄧耀昇先後3度遭入稟高等法院提出破產呈請。破產呈請聆訊今在高等法院提訊，利盛發展有限公司指鄧耀昇仍未償還欠款逾1120萬港元連利息，法官陳靜芬接納鄧耀昇已作價1.73億港元出售西貢物業，現需時完成物業交易後借取足以覆蓋債項的貸款，亦表明若鄧耀昇未能履行承諾在9月14日或之前連本帶利清還債項，9月21日再訊時將在豁免律師出席下直接頒令破產。

承諾待完成1.73億元物業交易後悉數還款

呈請人利盛發展有限公司一方指，債務人鄧耀昇為已故「舖王」鄧成波遺產受益人之一，現正面臨三宗破產呈請，目前無法確定鄧成波遺產旗下實際擁有什麼資產。鄧耀昇一方則表示已於今年6月18日以1.73億港元出售旗下BVI公司持有的西貢物業，懇請法庭行使酌情權押後聆訊，讓物業買賣程序完畢後借貸還債，另向法庭表明借貸金額遠超於有關破產呈請的債務，故成功借貸後足以覆蓋債項，而且鄧成波遺產中仍包含大量物業資產，承諾盡快全數還款。

利盛發展有限公司（Fortune Century Devlopment Limited ）在2026年4月9日入稟高等法院向鄧耀昇提出破產呈請。翻查資料顯示，利盛發展有限公司曾兩度入稟高等法院，指鄧耀昇2019年起透過嘉福（香港）有限公司簽訂10年租約，租用旺角亞皆老街31號整幢物業作商業用途，但鄧耀昇和其公司違反租約，欠繳租金、差餉、管理費等。

利盛發展有限公司在2022年入稟向鄧耀昇連本帶利追討欠租及雜費共逾1,074萬元；另在2024年入稟指，鄧耀昇欠交租金、差餉、管理費等，利盛2024年5月已去信要求終止租約，但鄧耀昇不按律師信要求交吉大廈，亦未連本帶利支付欠款，遂向鄧耀昇連本帶利追討逾525萬元，並要求法庭下令鄧耀昇及其公司交吉旺角亞皆老街31號整幢工商大廈。

案件編號：HCB2367/2026

法庭記者：劉曉曦