打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港

天文台今日（29日）表示，預料一道廣闊低壓槽會在本周中期影響南海中北部，而廣闊低壓槽上可能存在一個低壓區，大致移向廣東西部至海南島一帶。受低壓區及中國東南部的高壓脊共同影響，周末期間廣東沿岸風勢較大，天氣不穩定。

料廣闊低壓槽會在本周中期影響南海中北部

按照天文台「地球天氣」頁面的歐洲中期預報中心電腦模式預測，該潛在低壓區會在周四（7月2日）起成形、逐漸靠近南海中北部，並料於周六至周日最接近本港。至於天文台AI預測模型「伏羲」及「盤古」，雖然預測的風力和影響範圍較小較弱，但總體路徑則與歐中超級電腦脗合。

低壓區周末最接近本港 離岸及高地風力間中6級

根據天文台九天天氣預測，明（30日）起一連九日有驟雨，周六及周日（7月4至5日）更間中有驟雨及狂風雷暴，吹東南風4至5級，離岸及高地風力間中6級，已達「強風」級別。

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自2007年起，天文台在考慮發出3號和8號熱帶氣旋警告信號時，會參考由八個涵蓋全港並接近海平面的參考測風站組成的網絡所錄得的風力資料。當參考網絡中半數或以上的測風站錄得或預料錄得的持續風速達到有關的風速限值，且風勢可能持續時，天文台則會發出3號或8號信號。3號信號風速範圍為每小時41至62公里，而8號信號則為每小時63至117公里。

本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。下午炎熱，短暫時間有陽光。吹輕微至和緩南至東南風。

展望未來兩三日部分時間有陽光，天氣漸轉酷熱，但仍有一兩陣驟雨。星期五天氣漸轉不穩定，周末期間風勢較大，間中有驟雨。