創科展注入航天工程元素 五大互動專區人潮不絕

今屆展覽特別注入航天工程元素，現場設有載荷專家日常工作與挑戰的介紹專區，不少參觀者更即場製作心意卡，向正在太空執行任務的黎家盈送上遙距祝福。同場，全球領先的具身智能機械人企業——優必選科技（UBTECH Robotics）帶來多款先進人形機械人與參觀者互動，展現智能體與物理世界深度融合的魅力，吸引大批市民駐足圍觀。

科學與創新自然融入生活

會場化身為一片熱鬧的創科嘉年華。五大互動專區人潮不絕，一家大小踴躍參與——從「Bulu Bulu 泡泡工場」的動手製作，到「Shake Shake 冰工廠」的自製沙冰體驗，再到「家家賽車手2.0」的遙控賽車比拼，現場笑聲與驚嘆聲此起彼落，讓科學與創新在趣味中自然融入生活。場內的「創科市集」同樣人氣旺盛，大會特別推出限量發售的「創科五號」金屬立牌套裝及「特別版小基（Robo K.）盲盒」。所有收益不扣除任何成本，全數用於支持本地社區科技發展項目，延續創科展推動本地創新與人才培育的初心。

父母支持5歲女兒太空夢

李先生及李太帶同5歲女兒Kneta到場，李太說女兒對航天員最感興趣，小小年紀已有太空夢想，並在「太空通訊站」攤位寫「太空信件」。李太表示，夫婦兩人均從事資訊科技行業，對創科較有認識，帶同女兒到場，亦想參觀其他中小學的創科作品。李太表示，「想上太空，要一步一步，首先要識problem solving（解難），上太空有好多挑戰」，並指要學習要如何使用AI，而不要被AI取代。李先生補充，會為女兒提供資源，例如選擇小學時亦會留意相關支援，又強調不應多用iPad等儀器，反而應多看書，學習知識。

葉先生與太太帶同3歲孩子到場，希望帶兒子參加互動工作坊，葉小朋友對模擬神州23號升空的模型感到興趣，伸手欲去抓模擬升空時噴出來的白煙，又說對觀看模擬升空感到刺激。雖然年紀小小，葉小朋友亦對參賽學生發明的肥皂殺蟲水印象深刻，記得有辣椒水的材料，葉先生亦感到意外。