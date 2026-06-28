香港創科展反應熱烈 5年來吸引逾400間本地學校、近9000名師生參與

今屆創科展反應非常熱烈，共收到超過500份中小學參賽作品。自2021年創辦以來，展覽已累積吸引超過400間本地學校、近9,000名小四至中六師生參與，累積收到逾2,200份創意發明作品，成為香港的創科教育盛事。經過社會各界評審嚴格評選，「小學組」金獎由天水圍循道衛理小學奪得，作品為「街泊路路通」；「初中組」金獎由拔萃女書院奪得，作品為「『蜆』出無塑可能，『渣』出綠色生活！ 」；「高中組」金獎由漢基國際學校奪得，作品為「自動欄杆消毒器」。

智能咪錶偵測車輛停泊時間及收費

小學組金獎得主作品由天水圍循道衛理小學四位學生合力炮製，結合車牌辨識技術和易通行收費製作的智能咪錶系統，自動偵測車輛停泊時間及收費。得獎學生李承彧稱項目製作了半年至9個月時間，過程中學習到編程和如何介紹作品，巫栢恒同學則稱研究如何調校識別鏡頭，提高穩定性最為深刻，陳澤宇同學稱過程中有訪問家長和車主收集意見，蘇家汶同學則稱，對獲獎感到開心，同學努力完成作品，放假時亦返學製作。

「蜆+咖啡渣」過濾海洋

奪得「初中組」金獎、來自拔萃女書院的李雅雯同學表示，靈感來自參與海灘清潔活動時看到大量塑膠垃圾，引發海洋污染問題，於是想研發方法解決，通過資料搜集，發現蜆是優質天然濾材，而咖啡渣成本低，故將兩者結合作為主要材料，研發出一套微塑膠清除系統，結合物理、化學、科技和生物的處理方法，將含有微塑膠的污染水體通過咖啡渣進行過濾，去除微塑膠，保障海洋生物安全。她指研發過程需多次調整實驗步驟，確保每個環節都能達到理想的過濾效果，又指能參與展覽並向不同人士展示成果，感到很開心。

扶手欄杆自動化消毒

高中組金獎得主漢基國際學校的作品，採用自主光伏供電機器人設計，配備三輪六邊形持結構，為鐵路車廂內扶手欄杆提供自動化消毒解決方案。得獎同學茅愷峰稱對獲獎感到驚喜，笑言前日亦不見評判參觀作品，故以為無望，並指參賽是學習的好機會。其拍檔梁維恩亦指，作品獲得很多人參觀，已感到很高興。

拔萃男書院附屬小學的「弱樹臨風警報器」，則獲現場公眾投選為「最受歡迎大獎」（小學組）；嶺南中學的「滿載而龜」，獲投選為「最受歡迎大獎」（初中組）；香港真光中學的「山泥無得傾」，獲投選為「最受歡迎大獎」（高中組）。至於香港檢測和認證局設立的「檢測和認證專項獎」金獎，則由聖保祿學校的「萬無一膝」奪得。

讚不少作品具落地潛力

日內瓦國際發明展評審團主席David Taji-Farouki表示，今年的參賽作品整體水平較往年明顯提升，學生能主動觀察生活中的基本問題，並自行研發解決方案，作品水平令人驚嘆。不少作品更具備落地潛力，「學生視野未受成年人的固有框架限制，能以更開放角度觀察問題。」他指，歷屆獲選前往日內瓦國際發明展的香港隊伍，均表現優秀，學生初到瑞士時雖然拘謹，但很快便能主動與不同國家參展者交流，並從中獲得啟發。

香港創科展評審委員會主席暨香港青年科學院院長岑浩璋表示，今年參賽作品在人工智能（AI）應用、題材多元以及跨領域科技整合方面，均較往年明顯提升。學生不再只展示對AI的基礎認知，而是能以AI技術處理具體問題，透過AI大幅優化方案成效。他認為，AI對青年創科的影響不只在於提升作品深度與應用廣度，更重要是降低技術門檻，中小學生可藉助AI完成海量數據處理等。

創科展踏入第五屆，岑浩璋認為展覽能為參賽學生播下創新科研的種子，讓青少年明白日常生活遇到的各類難題，能透過創新科技尋找解方，營造以科技解決民生需求的社會氛圍。展覽亦提供交流平台，學生不僅能親自實現自身創意，也能和其他參賽者、教師、社會大眾交流分享，讓大眾看見創新並非遙不可及。