善德茶文化嘉年華圓滿舉行 百名學生獲頒「茶文化大使」敬茶謝親恩

香港善德基金會主辦、華人永遠墳場管理委員會贊助的「善德茶文化傳承及創新計劃頒獎典禮暨國際茶文化嘉年華」今日（28日）在皇仁書院舉行。活動向來自20間學校、共100位學生頒發「茶文化大使」獎項，學生即場奉茶向家長表達感恩。活動旨在透過推廣茶道，培育本港青少年的品德修養與家國情懷。

文化體育及旅遊局副局長劉震、中聯辦新界工作部處長鄭于樺、教育局首席教育主任（課程發展）何燕萍、香港藝術發展局行政總裁曾淑儀、香港聯合國教科文組織協會會長張沁、華永會內部事務委員會主席李騰駿、香港善德基金會主席藍國慶、全國政協委員董吳玲玲、劉智鵬、龔永德，以及香港善德基金會常務副主席蕭何元鳳等多位嘉賓主禮。

劉震勉發揮香港聯通內外優勢

劉震致辭時表示，中華茶文化源遠流長，培育年輕一代需要社會各界同心協力。國家在《十五五規劃綱要》中提出要繁榮發展文化事業，傳承弘揚中華優秀傳統文化。在「一國兩制」下，香港將發揮聯通內外的獨特優勢，以創新多元形式推廣文化瑰寶，增進市民的國家認同感與文化自信。

善德基金會堅持多元育人

藍國慶致辭時祝賀獲獎學生，並指出基金會一直堅持多元育人，茶文化能陶冶青年氣質、規範禮儀，並有助調節情緒及舒緩壓力。他提到，有參與學生首次為父親沖茶，令父親眼泛淚光，這些溫馨故事是計劃的最大動力。此外，基金會將於8月下旬在港舉辦「國寶看世界」頒獎禮，屆時將特別邀請「茶文化大使」與各國使節交流，推廣中國茶文化並介紹香港特色。

「善德茶文化傳承及創新計劃」過去三年已走進52所學校，惠及逾千名學生。本屆計劃實現三大突破，包括深化涵蓋茶史與茶席禮儀的茶道精神、融入感恩親恩的生命教育，以及鼓勵學生走進社區為長者及鄰里奉茶。典禮會場設有茶席，並提供書法、點茶、品嚐冰糖葫蘆等互動攤位。基金會表示未來將持續推廣茶文化，讓傳統文化在生活實踐中薪火相傳。

典禮現場設有茶席，學生手捧茶盤向嘉賓及家長敬奉香茗，實踐「以茶謝親恩」的孝道。會場同時設有多個互動攤位，包括書法揮毫、宋代點茶示範及冰糖葫蘆品嚐等。香港善德基金會表示，未來將持續推動茶文化推廣，讓中華優秀傳統文化在生活實踐中薪火相傳。