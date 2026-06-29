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新聞追擊︱威院推骨科分流計劃 物理治療師介入新症 平均2.66日即獲評估

社會
更新時間：07:00 2026-06-29 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-29 HKT

不少人因年齡增長、工作因素等，日積月累出現不同程度的骨科痛症。惟公立醫院骨科輪候時間一直較長，在病人輪候期間，痛症隨時演變成長期、慢性病，甚至可能病情惡化。威爾斯親王醫院骨科部門聯同物理治療部於2024年推出醫管局首個「綜合模式服務診所」，安排指定的骨科病人在輪候期間先由物理治療師評估、分流，並提供早期的物理治療介入療程。完成相關療程的病人，痛症問題均有明顯改善。

公院骨科穩定新症輪候長達81周

據醫管局數據，去年4月至今年3月底，公立醫院骨科門診共有10萬多宗骨科新症，其中近七成為穩定新症，病人最長輪候時間可長達81星期。威院矯形外科及創傷科榮譽部門主管羅尚尉表示，公立醫院骨科病人數持續上升，對於穩定新症病人而言，當局雖已採取措施縮減輪候時間，惟不論如何縮短，病人亦始終「有段時間要等」。

為免穩定病人輪候期間演變成長期痛症，威院骨科部門與物理治療部合作，於2024年推出「骨科分流協作計劃」，設立首個「綜合模式專職醫療診所」。羅尚尉解釋，脊椎痛症（即頸椎痛、腰痛等）是常見的都市病，約佔骨科三成個案。今次計劃針對穩定的脊椎痛症病人，在醫院骨科部門收到個案後，會轉介物理治療師進行評估、分流，並按其狀況提供早期治療。

物理治療師分流評估 HA Go提供運動指導

威院高級物理治療師梁詩敏表示，物理治療部收到計劃個案後，透過問診、觸診等方法評估及檢查病人情況，並透過醫管局應用程式「HA Go」向病人提供運動短片，定時發放提醒，協助病人在家中恒常運動，並為有需要的病人提供個人化的物理治療服務，例如電療、針灸或運動班等。若發現病人情況惡化、急需醫療護理，則會快速轉介至骨科專科門診或急症室跟進。

計劃下，2024年10月至去年12月期間，共2,472名病人獲物理治療評估及分流，平均輪候時間僅為2.66日，當中有712人（28.8%）獲安排進一步物理治療療程。團隊對其中532名已完成療程的患者進行分析，發現病人疼痛程度及痛症問題均有明顯改善。

目前醫管局轄下已有7個骨科部門設立同類診所。羅尚尉表示，未來會為更多物理治療師提供培訓，期望進一步改善服務，惠及更多病人。

記者：伍萬庭

攝影：葉偉豪

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