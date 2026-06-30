專訪｜推自動駕駛服務 往返高鐵站至九龍站 陳美寶：把握大灣區轉乘旅客群

政府近年推動自動車發展，去年《施政報告》提出今年會批出3個區域作測試，以自動車跨區行走和接駁其他交通工具為目標，推動業界以香港平台開拓海外尤其右軚市場。運輸及物流局局長陳美寶透露，當局推動港鐵及機管局合作，將推出無人駕駛私家車服務，接駁西九高鐵站往來機場快綫九龍站，讓長者或行動不便的旅客預訂服務。當局下月向區議會提交文件介紹，目標明年內達致常態化商業營運，促進「空鐵聯運」。

未來讓旅客預訂高鐵車票 一併預約無人車服務

陳美寶引述數據指，高鐵客運量屢創新高，當中約7至9%旅客抵港後將轉至機場離境，人次按年上升兩成，不少更是「一落高鐵就直接去機場」。她解釋，雖然高鐵站與機鐵站看似很近，但旅客拿着行李步行仍需10多分鐘，因此希望引入點對點接駁服務以解決痛點，甚至未來結合應用程式及「一票通」服務，讓旅客在預訂高鐵及轉乘機票時一併預約無人車服務，把握大灣區旅客來港轉乘航機的客群。

下月起20部車開展無人測試 成關鍵階段性突破

陳美寶說，推展自動駕駛四大方向包括規模化、跨區進行、無人化、商業化。她指目前全港已有逾60部自動駕駛車輛分別在大嶼山、南區的數碼港、九龍灣及觀塘正進行測試，未來計劃擴至東涌和欣澳。

無人化方面，她指下月起會有20部車輛在大嶼山機場島開展無人操作測試，車內不設後備駕駛員，全程會交由後台系統控，而同一時間會有3部車同時行駛。陳美寶形容是自動駕駛關鍵的階段性突破，希望在安全和風險可控情況下真正實現無人駕駛。

此外，運輸署正加速自動車的商業化實踐，爭取於今年內落實連接機場航天城與港珠澳大橋香港口岸人工島的一段900米航天走廊自動駕駛項目的商業營運。

記者：陳俊豪

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