加電費︱港燈強調無從中獲利 苦笑指市民「加電費就記得，減電費就忘記」

受到中東戰事及地緣政治影響，國際天然氣供應受阻，導致發電燃料成本大幅上升，港燈連續2個月上調燃料調整費。港燈行政總裁鄭祖瀛承認有關上漲成本會轉嫁給市民，但強調港燈只為收回實際成本，並無從中獲利，已盡力控制燃料價格。他指本港電費僅佔市民生活支出約2%，呼籲大眾勿「民粹化」認為「總之你賺錢就唔啱」。

鄭祖瀛今早（28日）在電台節目解釋，港燈極度依賴液化天然氣，兩大主要供應地為中東的卡塔爾及澳洲。惟受中東戰事影響，卡塔爾的天然氣設施被炸毀未能如期運出；而澳洲供應商亦因現貨市場利潤豐厚，不惜以各種藉口違約中斷供應。在長約供應出現缺口下，港燈被逼於現貨市場「搶氣」，令成本以倍數計飆升。

天然氣供應斷裂 被迫買昂貴現貨

鄭祖瀛指，目前港燈的燃料發電組合中，約70%為燃氣發電，30%為燃煤發電，並預計到2029年燃氣發電比例將提升至近80%。然而，自今年2月底中東戰事爆發以來，天然氣供應大受打擊。

港燈：扣除高昂利息支出實際回報僅得1%

因應成本急升，港燈5月份的燃料附加費由26仙加至6月份的31.3仙，7月份更進一步加至41.9仙。面對社會指摘燃料費全數轉嫁市民，鄭祖瀛重申，港燈沒有從中賺取利益，且燃料屬電力公司最大支出，作為私人企業難以全數承擔巨大的波動成本。由於「延後效應」，現時收費仍未完全反映燃料成本最新變動，價格上調可能持續數月。

他提到，港燈設有燃料調整帳結餘機制以減低電費波動，並感嘆在3、4、5月時曾大幅減收附加費，惟市民往往「加電費就記得，減電費就忘記」。

對於外界質疑電力公司在《管制計劃協議》下擁有8%的准許回報率，鄭祖瀛澄清「其實無8%」。他解釋，電力屬於資本密集的行業，需大量借貸投資，在近年高息環境下，扣除高昂的利息支出後，實際回報可能僅得1%。

勿「民粹化」視企業賺錢是錯：市民電力開支佔比遠低於交通

鄭祖瀛並呼籲大眾保持理性，不要「民粹化」地認為「總之你賺錢就唔啱」。他強調，企業必須要有可持續的發展和穩定的收入，才能不斷投資更新老化的設備以確保供電穩定。他引述甲類消費物價指數指出，電力開支僅佔市民生活支出約2%，遠低於交通開支的7%至8%，且港燈亦設有階梯式收費等措施支援劏房戶等弱勢社群。

鄭祖瀛續稱，在港島區營運有其難處。他表示，全港750萬人口中，港燈只服務約100萬港島居民，缺乏規模效應；加上電力需從南丫島經海底電纜及穿山輸往市區，且港島街道狹窄，掘路鋪設電纜工程難度「超高」。加上近年商廈積極節能，導致過去十年用電量不升反跌。

未來將大幅增加輸入內地「零碳能源」

為配合特區政府於2035年前將全港碳排放量減半的目標，鄭祖瀛表示，要進一步大幅減碳，單靠本地發電並不足夠。港燈正與內地積極探討引入「零碳電」，包括光電（太陽能）、風電、水電以至核電等潔淨能源。但他坦言「世上沒有免費午餐」，內地發電亦有成本，加上要將龐大電量跨境輸入香港，除發電設施外，更需要建立龐大的輸電網絡及海底電纜，涉及巨大的基礎建設投資。

對於有關投資可能轉嫁市民導致電費上升的憂慮，鄭祖瀛派「定心丸」指出，隨着舊有燃煤機組步入壽命尾聲，其資產價值會持續減值，這將有助抵銷新投資帶來的資產增加，港燈會透過這種方式「拉上補下」，會善用舊機組退役的減值空間，盡量將對市民的電費影響減至最低。



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