天文台上午11時10分發出黃色暴雨警告 廣泛地區料受大雨影響

天文台今早（28日）表示，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。日間最高氣溫約31度。吹和緩南至西南風。展望明日仍有驟雨。本周中期部分時間有陽光，天氣漸轉酷熱，亦有一兩陣驟雨。

天氣︱天文台料周一仍有驟雨

天文台於上午8時25分指出，位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。其後於上午10時35分再表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，籲市民提高警覺，並於上午11時10分發出黃色暴雨警告。

一道低壓槽會在今日繼續於華南沿岸至南海北部徘徊，該區間中有大驟雨及狂風雷暴。隨着低壓槽減弱及副熱帶高壓脊覆蓋華南，隨後數日廣東驟雨逐漸減少，天氣漸轉酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在本周後期為華南沿岸及南海中北部帶來驟雨及雷暴。