精準扶貧｜孫玉菡：積極考慮將「照顧者」納入下屆扶貧委員會目標群組

《香港精準扶貧成果報告》日前發布，不再定義「貧窮」。勞工及福利局局長孫玉菡今日（27日）在電台節目指出，以往依賴相對收入計算的「貧窮線」具局限性，未來政府將聚焦精準支援劏房戶、單親戶及全長者戶，並預告下屆扶貧委員會積極考慮將「照顧者」納入目標群組。同時，政府正籌備社福項目配對平台，期望年底公布細節，進一步推動政商民協作。

孫玉菡：貧窮線純屬「冷冰冰的統計數字」

孫玉菡表示，政府經常開支中有六成投入於社福、醫療及教育，加上公共房屋，四大範疇已為社會提供最大的「兜底」作用。對於社會關注政府不再使用「貧窮線」定義貧窮，他解釋，香港作為發達地區已不適用絕對貧窮概念，而過往以相對收入計算的貧窮線純屬「冷冰冰的統計數字」，難以識別真正有需要的人。

他舉例，統計下的貧窮人口多為無收入的老齡人口，但當中有近六成全長者戶其實擁有私人物業。因此，政府轉向精準扶貧，針對即使有基本兜底服務但生活環境依然艱難的群體（如劏房戶的小朋友）提供特定項目。他強調，現時每月發放的綜援制度，才是給予最窮困家庭的最後安全網。

「照顧者」全天候身心俱疲 擬納入新目標群組

面對社會對精準扶貧群組涵蓋面的關注，孫玉菡透露，現屆扶貧委員會任期即將屆滿，但內部已形成共識，認為值得積極考慮將「照顧者」納入下屆的目標群組。他指出，照顧者面對全天候二十四小時的無形壓力，其需要的支援往往不止於金錢，更在於心靈與喘息空間。

目前政府雖已提供熱線、津貼及日間暫託等服務，但不少年長照顧者因不捨得讓他人照顧老伴而拒絕放手，導致壓力不斷積聚。孫玉菡表明，未來的重點將是主動找出這批隱蔽照顧者，解開他們的心結，引導他們嘗試使用暫託或日間中心等現有服務，以減輕重擔。

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引入社會資源價值概念 年底推政商民配對平台

是次報告首次引入「社會資源價值」概念，將受惠家庭獲得的公共服務量化為具體金額。孫玉菡解釋，此舉並非為削減綜援或限制市民獲取資源，而是希望讓公眾具體感受政府的龐大投入，例如長者入住資助院舍，等同政府每月補貼兩萬元。至於有議員提出定立收窄貧富差距的目標，他回應指，扶貧委員會的焦點始終是幫助缺乏能力、有困難的弱勢社群，而非聚焦於高能力及富裕階層。

在跨界別協作方面，政府正基於「社區客廳」政商民合作的成功經驗，籌備一個社福項目配對平台。該平台將由政府擔當「中間人」，為有心回饋社會卻不知從何入手的家族辦公室、慈善基金，與具備創意但缺乏資金的社福機構進行系統化配對。孫玉菡形容平台猶如社福界的「交易會」，相關運作細節期望於今年年底公布。