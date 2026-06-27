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國際龍舟邀請賽一連兩日尖東海濱舉行 220支隊伍競逐21項賽事殊榮

社會
更新時間：12:33 2026-06-27 HKT
發佈時間：12:33 2026-06-27 HKT

「永明香港國際龍舟邀請賽」一連兩日（6月27日至28日）於尖東海濱舉行，匯聚來自16個國家及地區，超過220支，逾4500名龍舟健兒，在維港競逐21項賽事殊榮。

兩大焦點賽事   隊伍爭奪「終極龍王」殊榮

適逢賽事踏入50周年，大會設兩大焦點賽事。其中「香港國際龍舟邀請賽50周年漁民盃」邀請來自香港仔、柴灣等共6支本地漁民隊伍參賽，並按傳統以木製龍舟出戰；另一重頭賽事「華泰國際香港國際龍舟邀請賽50周年錦標賽」，則由九項主要賽事的冠軍隊伍同場對決，爭奪「終極龍王」稱號。

印尼隊伍形容香港是龍舟比賽聖地

首次來港參賽的印尼隊伍KDB Jakarta Dragon Boat Club ，有隊員直言心情興奮，形容香港是龍舟比賽的聖地。最具挑戰的是與來自世界各地、經驗豐富的高手同場競賽較量，惟這亦是難得機會，可藉此挑戰自我。

維港旁擠滿觀賽市民及遊客，市民王先生稱，透過新聞得知今日舉行龍舟賽，遂特意到場觀看；陳先生則攜同小朋友前往觀賽，形容氣氛不俗，天公造美。另一位來港工作的陳先生則稱上星期已到維港旁參與龍舟節，惟當時並沒有賽事，故今日特意前來，並帶同朋友一同觀賽，同樣形容氣氛熱鬧。

實習記者：歐翔泰

攝影：蘇正謙

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