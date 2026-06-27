Save Lily｜Danny獲頒36個月保護令 孫玉菡：專業判斷申保護令保障Danny最大利益

「非常父母」曾先生及關小姐早前在家分娩誕下幼子Danny，一度拒向入境處提供DNA資料被捕，社會福利署建議法庭將Danny安置於收容所以作保護。法庭昨日(26日)向Danny頒布36個月保護令，由社署代為看管。勞工及福利局局長孫玉菡今日(27日)在電台節目表示，據了解Danny目前仍然留院觀察，有輕微發燒，身體狀況已無大礙，但仍需留醫觀察一段時間，待完全康復就會回到收容所。

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針對法庭昨日為Danny頒布為期36個月的保護令，孫玉菡解釋，社署在向法庭申請前，已按照處理同類個案的既定程序，召開了跨部門及跨專業的會議。團隊一致認定案件屬於疏忽照顧，而疏忽照顧亦是虐兒的種類之一。基於保障Danny的最大利益出發，團隊建議申請保護令。法庭最終根據政府部門跨專業團隊提交的報告及專家研判，正式頒下為期三年的保護令，確保Danny能在收容所得到妥善的照顧。

對於社會關注這三年的保護令是否必須完全執行，孫玉菡表示期限並非絕對。若未來情況出現良好轉變，當局會考慮向法庭申請縮短保護令的時間，但所有決定均必須建基於專業人士的判斷以及Danny的最大福祉。至於父母的探視安排，他指目前Danny的父母獲准每星期前往收容所探望兒子一次，當局現階段會維持有關安排，日後再視乎情況檢視是否需要作出調整。

