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天文台： 預料今早部分地區雨勢較大 強陣風吹襲港島及九龍等

社會
更新時間：07:30 2026-06-27 HKT
發佈時間：05:36 2026-06-27 HKT

天文台在清晨5時05分發出特別天氣提示，指本港以南海域持續有雷雨區發展並逐漸向北移動，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。市民外出時請留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動亦要時刻注意天氣變化。

早上7時，天文台再發特別天氣提示，預料強陣風吹襲大嶼山、香港東部水域、香港島及九龍。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

早上7時30分，天文台更新指，本港以南海域持續有雷雨區發展並逐漸向北移動，預料今早本港部分地區雨勢較大。

天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。

在上午二時，熱帶風暴米克拉集結在大阪之西南約710公里，預料向東北偏東移動，時速約55公里，橫過日本以南海域。 同時，熱帶風暴海高斯集結在東京之西南約270公里，預料向東北移動，時速約75公里，靠近日本本州一帶。

本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大。氣溫介乎26至30度。吹輕微至和緩西南風。

展望星期日部分地區雨勢較大及有雷暴。下週一仍有驟雨。下週中期部分時間有陽光，天氣漸轉酷熱，亦有一兩陣驟雨。

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