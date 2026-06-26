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狗隻入食肆｜首批833間完成手續 灣仔區最多有101間 北區最少僅得7間

社會
更新時間：14:54 2026-06-27 HKT
發佈時間：23:45 2026-06-26 HKT

狗隻由7月9日起可進入獲批准的食肆，食環署上周五已進行公開抽籤，截至昨日（25日），按抽籤結果獲編配名額容許狗隻進入的食肆中，有833間已完成相關手續。根據有關的結果，當中最多狗隻可進入的食肆是灣仔區，共有101間，最少的則為北區，只有7間，獲批的食肆有不少為連鎖店，包括部分的Starbucks、百份百餐廳、牛奶冰室、大家樂。

按區分分別，除北區外，最少獲准的餐廳為黃大仙為12間，葵青區亦只有15間，而最多的食肆除灣仔區外，則為，油尖區有97間，中西區有86間。

食環署發言人表示，隨着有中籖食肆撤回申請或因不同原因未有完成手續，食環署會按早前的抽籤結果，順序分配空缺名額予候補申請者。署方已陸續透過流動電話短訊通知該些候補申請者，並安排專責人員即日起分批到有關食肆，向負責人派遞批准信。獲分配空缺名額的候補申請者，須於7月7日或之前帶同批准信及現有的食肆牌照正本，到批准信內所列的任何牌照簽發辦事處繳付140元以修改牌照，加入准許。

食環署早前完成公開抽籤後，除透過流動電話短訊通知申請人抽籤結果，亦已派專責人員到成功申請的食肆，向負責人派遞批准信和講解法例要求、牌照條件及其他遵規安排，包括再次提醒申請人須自行確認食肆所處的地方容許狗隻進入。

發言人說，新措施旨在回應市民需求，為餐飲業界開拓新商機，並推廣人寵共融。除火鍋店、烤肉店及面積少於20平方米的食肆外，所有持有正式牌照的食肆均可提出申請。

食環署建議獲准食肆為容許狗隻進入作出充分準備，包括規劃用餐區、添置設施、培訓員工、聯絡保險公司等。此外，攜狗顧客及其他市民的配合亦十分重要。食環署早前已公布《良好作業及行為指引》，涵蓋食肆經營者、攜狗顧客和非攜狗顧客應注意的事項。食環署鼓勵各方參考《指引》內容，履行責任，互相尊重，從而推動人寵共融。

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