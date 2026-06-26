中大與小米簽合作備忘錄 聯手加速科研創新及人才培育

香港中文大學與小米集團昨日（25日）簽署合作備忘錄，結合中大卓越的跨學科研究優勢與小米在產業應用及科技生態的經驗，建構涵蓋科技創新、人才培養及知識轉移的戰略合作框架，聯手推動具影響力的產學研合作，加快科研成果走向實際應用。

聚焦AI及智慧物流等重點領域

根據合作備忘錄，中大與小米將在人工智能、資訊管理、金融科技、智慧物流、供應鏈管理、可持續發展、醫療健康及大數據管理等重點領域開展合作。合作內容包括聯合研究及技術應用項目、學術與產業經驗交流、人才發展計劃、知識轉移及成果商業化，以及舉辦研討會、論壇等交流平台。

合作備忘錄由中大協理副校長（知識轉移）陳君賜與小米集團副總裁兼集團技術委員會主席屈恒簽署。雙方期望透過此合作機制，發揮互補優勢，促進科研成果轉化及創新創業，並共同培育面向未來的人才，助力香港發展成為科研創新及人才培育的重要樞紐。

中大協理副校長（知識轉移）陳君賜教授（前左）與小米集團副總裁兼集團技術委員會主席屈恒先生(前右）簽署合作備忘錄。

結合學界科研與業界量產能力

陳君賜表示，此次合作備忘錄是中大推進創新及人才發展的重要里程碑，並為中大與小米在多學科領域開展合作提供了堅實平台。透過結合中大的科研及人才優勢與小米的產業經驗，中大期待將卓越科研成果轉化為實際應用，並創造更具意義的社會影響。

屈恒表示，小米致力於推動前沿科技從實驗室走向產業，產學研的深度融合是小米非常重視的方向之一。中大科研團隊在智慧領域的探索與小米的技術布局高度契合，小米擁有從研發到量產的全鏈路工程化能力，期待雙方優勢互補，讓前沿技術真正走向規模化落地。

中大表示，是次合作標誌著本地高等學府與頂尖科技企業加強產學研合作的重要一步。展望未來，中大與小米將以合作備忘錄為基礎，進一步深化機構層面的交流合作，促進跨界創新，並將共同願景轉化為具體的合作成果。