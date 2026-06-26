i-dle周末首登啟德主場館開騷 體育園籲提早入場 憑票尾可享零售館專屬優惠

韓國人氣女團i-dle相隔兩年再度訪港開唱，其全新巡演「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN HONG KONG」將於2026年6月27日及28日（星期六及日），一連兩晚在啟德主場館舉行。啟德體育園呼籲觀眾預早規劃行程，並特別留意天氣變化及各項入場安排。

入場安排：分時段入場 預留時間安檢

大會建議觀眾提前領取實體門票，以免因現場取票人流眾多而延誤。演唱會當日下午2時起將開放安檢，而參加演前彩排的觀眾可經B閘進場，時間為下午2時30分，遲到者將不獲准進場觀賞彩排。至於其他觀眾，則可於下午4時開始入場。大會提醒觀眾需預留足夠時間進行安檢，並參照門票上的閘口指示提前到達掃描門票進場 。

違禁品規定：禁帶長遮及閃光裝置

因應天氣預報顯示周六及周日有較大機會下雨，觀眾出門前應留意最新天氣情況，並穿著輕便衣物及防滑鞋履。場地規定不得攜帶長度超過35厘米的雨傘進場。觀眾如有需要，可使用場外臨時儲物架或雨傘桶暫存雨傘，惟須自行評估風險並記下序號；亦可選用收費為港幣10元的付費行李寄存服務，或使用附近電子儲物櫃作短暫存放。此外，場地嚴禁攜帶任何電筒、激光筆、螢光棒及會閃光的發光裝置。若攜有上述限制物品，需預留足夠時間到行李寄存區存放，寄存費將按物品大小而定 。

交通安排：預訂泊車位 留意公共交通消息

雨天有機會導致道路交通較為繁忙，觀眾應預留更充裕時間往返場館，駕車人士亦請提前預訂泊車位以提升出入體驗。

預訂啟德主場館泊車位

預訂啟德體藝館泊車位

公共交通安排

「票尾經濟」延續音樂體驗 憑票暢享啟德零售館多重優惠

觀眾憑當日演唱會門票，即可穿梭於多家指定商戶與人氣餐飲，解鎖時尚、美妝及美食優惠。園區內的商舖及餐飲設施亦會延長營業時間，方便粉絲於演唱會前後購物與用餐。「啟德體育園之友」會員憑當日演唱會門票，於零售館商戶（快閃店除外）以電子貨幣消費滿港幣600元，即可換領小型行李寄存券一張；滿港幣1,200元更可換領任何尺寸行李寄存券一張，方便觀眾卸下行裝輕鬆購物。

「票尾經濟」商戶名單及優惠詳情