小一派位「提早放榜」 調查結果揭人為疏忽 涉事教育局人員調職、停發增薪點

教育局公布小一派位早發及出錯短訊事件的調查結果，證實因一名教育局人員於6月2日人為操作疏忽，導致發送載有錯誤年份且提早一日發放的短訊，事件無影響派位結果。涉事人員將面臨紀律跟進、停發增薪點並調離崗位，督導管理不力的職員亦遭告誡。局方已即時落實設立多層級覆核等三項優化措施。

有北區家長今早收到年份與註冊日期均錯的短訊，但不確定獲派學校資訊是否正確。 受訪者提供

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人為疏忽致提早發送出錯短訊

教育局指高度重視是次事件，於事發後隨即成立調查小組展開調查，以釐清事件細節，並全面檢視相關工作的系統運作、程序安排及人手分工等情況，以進一步優化資訊發放機制及監管流程，避免同類事件發生。

調查結果顯示，事件主要涉及一名教育局人員於6月2日上午操作短訊系統時，在設定短訊發送程序時出現人為操作疏忽，導致短訊載有錯誤年份及註冊日期，並較原定正式公布日期提早一天發送予家長。是次誤發短訊事件並未影響派位結果，正式的小一統一派位結果已按原定安排於6月3日公布。

考慮到事件性質、涉事人員的疏忽，以及對家長造成不便、社會的關注和對政府聲譽的影響，教育局已對相關管理及操作人員採取跟進行動。其中，涉事的操作短訊人員因出現人為操作疏忽，局方決定向其進行紀律跟進，並會在考績報告內反映其在執行相關職務時的缺欠、向其停止發放增薪點，以及將其調離原來崗位。

此外，調查亦發現另一名教育局人員未有在工作流程中設立足夠的覆核及批准措施，督導管理的表現未如理想。教育局已告誡該名人員，並在其考績報告反映有關不足。

調查小組提三項優化措施

調查小組認為今次事件除涉及人為疏忽外，亦反映現行工作流程及內部監控機制有完善空間。調查小組在全面檢視相關工作流程、系統設計及人員安排等各方面後，建議以下一系列優化措施，包括編訂內部工作指引，明確列明發送短訊的工作流程、責任分工及批核安排，並定期檢討及更新；於短訊發送系統設立多層級覆核及批准流程，發送任務必須經多層級的人員確認後方可啓動，並限制任務確認後的更改；在大規模發放短訊通知前先進行實務演練，以及繼續定時舉辦系統操作簡報及培訓，以加強相關人員對工作流程及發送系統的認識，並提升應變能力及風險警覺性。

教育局學位分配組已即時實施上述三項優化措施，其他組別亦會根據上述原則，提升其他涉及向公眾發放資訊的流程，確保相關資訊發放準確穩妥。