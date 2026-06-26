啟德郵輪碼頭塌鐵閘致保安截肢  兩公司及保安主任傳票罪脫兼得訟費

啟德郵輪碼頭2023年9月發生工業意外，53歲男保安遭滑動式摺疊鐵閘塌下壓傷，需切除左腳腳掌及右腳小腿。郵輪碼頭管理公司、保安公司及保安主任涉嫌沒有保障安全被票控，經審訊後，今（26日）於九龍城裁判法院獲裁定全部罪名不成立。裁判官陳志輝指，閘門倒塌的導火線是保安員在操作上的疏忽，以及在閘門傾斜時魯莽地試圖以人力扶正。3名保安員證人的口供不一，而證據顯示3名被告均已在合理可行的範圍內履行責任，員工擅自作為並非他們可以預計。陳官另批准3名被告的訟費申請，指他們無自招嫌疑。

被告依次為Worldwide Cruise Terminals（Hong Kong）Limited，被控一項沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的；世紀服務有限公司，被控沒有確保僱員的安全及健康；以及保安主任麥幗寶，被控沒有照顧在工作地點的人的安全及健康。

陳官指出，Worldwide Cruise已聘請不同公司負責維護及保養涉案鐵閘，而在多次檢查中亦未見有重大安全風險。陳官續指，閘門雖有磨損但屬設計問題，Worldwide Cruise作為後來者難以作出改動。

有合理理由真誠相信涉案閘門無隱患

陳官提到，涉案閘門倒塌的直接原因是世紀服務員工違反操作程序，魯莽搶救，與Worldwide Cruise的維護責任無直接因果關係。因此陳官認為Worldwide Cruise有合理理由真誠相信涉案閘門無隱患，裁定罪脫。

至於世紀服務有限公司一方辯稱已設立應變機制，以及確保員工知悉相關指引，惟事件發生超出指引範圍。而從保安員的證供可知，事主何汝枝當時知道需圍封現場，另一保安亦知道程序。陳官關注保安員就著誰指示人手扶閘的口供矛盾，法庭無法清晰地知道事發經過，故疑點利益歸於被告，裁定世紀服務罪脫。

陳官其後指出，只有事主何汝枝聲稱被告麥幗寶用對講機指示他和另外2名保安員「盡量睇吓可唔可以扶住個閘」，但他的口供反覆且前後矛盾，可信性存疑。當時在場的保安孫龍德則承認是自己提議扶閘，為免事後寫報告，麥幗寶未曾指示扶閘。另有證供確認麥幗寶留守控制室，指派人員到場視察的做法恰當。陳官認為麥幗寶並非機械專家，在未知情況下派人先到場視察，做法合理；麥無法控制下屬擅自行事。因此陳官裁定麥幗寶罪脫，麥低頭拭淚。

案件編號：KCS 9612-9614/2024

法庭記者：雷璟怡

