Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德郵輪碼頭塌鐵閘致保安截肢  兩公司及保安主任傳票罪脫兼得訟費

社會
更新時間：17:07 2026-06-26 HKT
發佈時間：17:07 2026-06-26 HKT

啟德郵輪碼頭2023年9月發生工業意外，53歲男保安遭滑動式摺疊鐵閘塌下壓傷，需切除左腳腳掌及右腳小腿。郵輪碼頭管理公司、保安公司及保安主任涉嫌沒有保障安全被票控，經審訊後，今（26日）於九龍城裁判法院獲裁定全部罪名不成立。裁判官陳志輝指，閘門倒塌的導火線是保安員在操作上的疏忽，以及在閘門傾斜時魯莽地試圖以人力扶正。3名保安員證人的口供不一，而證據顯示3名被告均已在合理可行的範圍內履行責任，員工擅自作為並非他們可以預計。陳官另批准3名被告的訟費申請，指他們無自招嫌疑。

被告依次為Worldwide Cruise Terminals（Hong Kong）Limited，被控一項沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的；世紀服務有限公司，被控沒有確保僱員的安全及健康；以及保安主任麥幗寶，被控沒有照顧在工作地點的人的安全及健康。

陳官指出，Worldwide Cruise已聘請不同公司負責維護及保養涉案鐵閘，而在多次檢查中亦未見有重大安全風險。陳官續指，閘門雖有磨損但屬設計問題，Worldwide Cruise作為後來者難以作出改動。

有合理理由真誠相信涉案閘門無隱患

陳官提到，涉案閘門倒塌的直接原因是世紀服務員工違反操作程序，魯莽搶救，與Worldwide Cruise的維護責任無直接因果關係。因此陳官認為Worldwide Cruise有合理理由真誠相信涉案閘門無隱患，裁定罪脫。

至於世紀服務有限公司一方辯稱已設立應變機制，以及確保員工知悉相關指引，惟事件發生超出指引範圍。而從保安員的證供可知，事主何汝枝當時知道需圍封現場，另一保安亦知道程序。陳官關注保安員就著誰指示人手扶閘的口供矛盾，法庭無法清晰地知道事發經過，故疑點利益歸於被告，裁定世紀服務罪脫。

陳官其後指出，只有事主何汝枝聲稱被告麥幗寶用對講機指示他和另外2名保安員「盡量睇吓可唔可以扶住個閘」，但他的口供反覆且前後矛盾，可信性存疑。當時在場的保安孫龍德則承認是自己提議扶閘，為免事後寫報告，麥幗寶未曾指示扶閘。另有證供確認麥幗寶留守控制室，指派人員到場視察的做法恰當。陳官認為麥幗寶並非機械專家，在未知情況下派人先到場視察，做法合理；麥無法控制下屬擅自行事。因此陳官裁定麥幗寶罪脫，麥低頭拭淚。

案件編號：KCS 9612-9614/2024
法庭記者：雷璟怡
 

最Hit
何文田華欣閣住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田華欣閣住宅電拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突發
5小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
8小時前
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
21小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
00:59
九龍灣運動場六旬男管工遭鋪瀝青工程車輾斃 建築署：即時全面暫停翻新工程
突發
53分鐘前
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
01:34
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
社會
7小時前
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
影視圈
4小時前
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
00:39
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
突發
5小時前
收工注意︱天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響
社會
3分鐘前
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
01:47
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
社會
3小時前